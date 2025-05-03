Косметолог перечислила простые привычки для красивой кожи

Главные простые привычки для красивой кожи перечислила москвичкам в беседе с «Мослентой» косметолог Зухра Балакеримова. В первую очередь она напомнила о ежедневном очищении — ни в коем случае нельзя ложиться спать, не сняв макияж с лица.

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«Гремучая смесь из частиц грязи, пота и остатков косметических средств приведет к образованию угрей и акне, а также отразится на внешнем виде. Во время ночного отдыха клетки кожи восстанавливаются, поэтому она обязательно должна быть чистой, чтобы обновляться».

Кроме того, необходимо периодически практиковать массаж. При этом легких поглаживаний и похлопываний будет достаточно. Также следует не забывать о коже шеи и рук, так как именно эти части тела выдают истинный возраст. Для кожи на этих местах лучше выбрать легкие увлажняющие средства в летний сезон и более плотные и питательные текстуры с наступлением зимы.

«Нужно помнить и о том, что на косметических инструментах со временем скапливаются частицы пыли и грязи, поэтому раз в неделю их нужно мыть и очищать. Поскольку кисти и спонжи постоянно соприкасаются с кожей, то в долгосрочной перспективе могут "наградить" вас неприятными проявлениями в виде раздражения или воспалений», — указала специалист.

Одним из самых простых способов сохранить кожу красивой косметолог назвала сон. Так, во время него кожа вырабатывает коллаген, напрямую влияющий на упругость и эластичность. От его количества зависит скорость, с которой образуются морщины. Постоянный недосып обязательно отразится на состоянии кожи в виде одутловатости, сухости и складочек, подчеркнула Балакеримова. Восьми часов для сна будет достаточно для сохранения красоты, уточнила она.

В последнюю очередь эксперт порекомендовала раз в полгода обращаться к косметологу, чтобы скорректировать или подобрать себе правильный уход.

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