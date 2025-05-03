Жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер снялась в платье с декольте до живота. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хейли Бибер снялась в мини-платье с декольте до живота из коллекции бренда Dolce & Gabbana 2004 года. Модель позировала на капоте машины. Волосы она распустила и сделала легкий дневной макияж.

Джастин Бибер и Хейли заключили брак в 2018 году. Спустя год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников.

© Соцсети

© Соцсети

В конце августа прошлого года Джастин Бибер сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У влюбленных родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером. Артист опубликовал фото крошечной ступни малыша, а после удалил. Затем он выкладывал и удалял пост еще несколько раз. Позже подруга пары случайно рассказала, что пополнение в семье Джастина и Хейли Бибер произошло 22 августа.