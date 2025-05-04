Эксперт рассказал, с чем носить леопардовые штаны

В России резко вырос тренд на леопардовые лосины — на 60 процентов. Еще недавно такая вещь была поводом для шуток, а сегодня она — на пике моды. «Вечерняя Москва» разобрала с искусствоведом и организатором модных показов Полиной Ухановой, как носить вещи с принтом дикой кошки.

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С начала 2025 года объем продаж лосин с леопардовым принтом превысил 1,2 миллиарда рублей. Этот показатель на 127 процентов выше, чем в прошлом году.

«Лосины удобны, а леопард добавляет им дерзости, — рассказывает "ВМ" Полина Уханова. — Такой дуэт идеально вписывается в тренд на "богатый минимализм", когда базовый образ разбавляется одним ярким акцентом. Комфорт лосин ценят миллениалы и зумеры, которые любят одеваться не только красиво, но и удобно. А еще леопард ассоциируется с силой, роскошью и авантюризмом — тем, что многим нужно в нестабильные времена».

За основу нейтральные цвета

Леопард — активный принт, привлекающий внимание, поэтому лучше его комбинировать с однотонными вещами. Например, с черными, розовыми и темно-синими. Черный свитер и леопардовая юбка, бежевые брюки и леопардовая блузка — отличные сочетания.

Изумруд

Леопард сочетается с красным, изумрудным и горчичным.

Соблюдайте меру

Если верх — леопардовый, то низ — однотонный, и наоборот. Леопардовая сумка, шарф или обувь добавят изюминку без перегруза при том, что сам наряд будет других цветов.

Клетка не помешает

Леопард можно комбинировать с не слишком контрастной полоской, клеткой и цветочным принтом. Главное — не переборщить.

Джинсы

Леопард отлично сочетается с джинсами. Блузка, пиджак или ремень украсят ваш обычный образ.

Прямая речь

Мария Скульская, историк моды и стилист:

«Если слишком агрессивный, замените контрастный принт на более мягкий: песочно-бежевый, серо-угольный. Хорошие варианты: кашемировый кардиган с леопардовой подкладкой или рубашка с леопардовым воротником».

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