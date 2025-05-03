Супермодель Ирина Шейк удивила смелым выбором пляжного наряда

Супермодель Ирина Шейк снялась в купальнике на отдыхе в Малибу. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ирина Шейк уехала в загородный СПА-отель на отдых с подругами. На одном из кадров она позировала в черном бикини, прикрыв бедра белым полотенцем. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

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Модель родилась в Еманжелинске в семье шахтера и преподавателя музыки. После окончания школы Ирина Шейк уехала на учебу в Челябинск. Там будущая звезда получила работу в модельном агентстве «Светлана». Позже Ирина Шейк завоевала титул «Супермодель-2004» в местном конкурсе красоты. На мероприятии ее заметил скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью. С 2005 года Ирина Шейк стала работать в Европе.

У Ирины Шейк есть семилетняя дочь Лея от голливудского актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка.

До этого супермодель объяснила, почему летает лоукостером. Супермодель показала снимок трапа, на ступенях которого было написано: «Низкобюджетные авиалинии». Манекенщица объяснила, что заботится об экологии.