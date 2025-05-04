Кайли Дженнер поделилась фото в крошечном бикини

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер продемонстрировала фигуру в купальнике. Бизнесвумен опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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27-летняя Кайли Дженнер стояла перед зеркалом в черном крошечном бикини и серой кепке. Модель дополнила образ массивным браслетом и кольцом. Звезда реалити-шоу распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле.

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Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. В марте издание The Sun сообщило, что артист решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Тимоти Шаламе несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Голливудский актер искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера. По словам источника, артист выбрал кольцо, украшенное 150 бриллиантами.

Собеседник издания отметил, что теперь Тимоти Шаламе ищет подходящее место для того, чтобы сделать предложение модели. Источник предположил, что актер выберет Париж или Лазурный берег.