Джулия Луи-Дрейфус пришла на премьеру фильма в глубоком декольте

Популярная американская комедийная актриса Джулия Луи-Дрейфус появилась на премьере фильма «Громовержцы» в Лос-Анджелесе в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

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64-летняя знаменитость вышла в свет в черном макси-платье с глубоким декольте, подчеркивающим ее формы. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Кроме того, звезда надела открытую обувь на высоких каблуках. Свой образ она завершила серебряными украшениями, укладкой и макияжем.

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В октябре 2023 года актриса Джулия Луи-Дрейфус раскрыла подробности своей борьбы с раком груди. По словам артистки, она узнала о диагнозе в 2017 году.