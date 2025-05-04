Дерматовенеролог предупредил об опасности пилинга

Дерматовенеролог предупредила об опасности пилинга
Отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи показано не всем.
Существует риск ожога, объяснила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» косметолог Лейла Роз.
«Пилинги — штука очень хорошая, они оказывают хороший эффект, они уменьшают гиперкератоз, то есть большое количество чешуи на поверхности кожи, они улучшают качество поверхности кожи, но можно себе навредить при неправильном использовании, при использовании пилингов на коже с повреждённым барьером. В лучшем случае это покраснение, а в некоторых случаях это ещё и ожоги».
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