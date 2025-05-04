Рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя Инстасамка предстала перед камерой в белом прозрачном макси-платье, под которое надела топ и трусы. Рэперша дополнила свой образ браслетами, ожерельем и очками для зрения. Исполнительница была запечатлена с уложенными в локоны волосами и макияжем с коричневым блеском для губ.

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В апреле Инстасамка официально объявила в Instagram, что приобрела вместе с мужем, продюсером Олегом Еропкиным (Moneyken) футбольный клуб «Чертаново-медиа». Клуб ждет полный ребрендинг. Сменится весь состав игроков, название и форма. Также цвет команды изменится с синего на красный. Инстасамка опубликовала промо-ролик с футбольного поля, в котором предстала в новой форме.

Рэперша вышла замуж за Олега Еропкина в ноябре 2021 года. Артистка подтвердила слухи о свадьбе, опубликовав фотографию с обручальным кольцом на безымянном пальце. Олег Еропкин сделал предложение руки и сердца певице во Франции. Артистка не позвала на торжество своего отца, который перестал с ней общаться после ее ухода из дома.