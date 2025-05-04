Натали Портман снялась в сияющем топе для журнала Vogue

Голливудская актриса Натали Портман снялась в сияющем топе с вырезами для австралийского журнала Vogue. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Натали Портман стала лицом нового выпуска журнала. На обложке актриса предстала в топе с вырезами по бокам, украшенном стразами. Артистка также надела золотую юбку, черные латексные брюки и браслет. Знаменитости сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж в коричневых тонах. Автором съемки выступил фотограф Лахлан Бейли.

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В начале марта Натали Портман засняли в объятиях музыкального продюсера Танги Дестебля в Париже. Пара держалась за руки и обнималась, а в какой-то момент Танги поцеловал голову актрисы на глазах у журналистов.

8 марта 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель звезды рассказал, что голливудская актриса подала на развод еще в июле прошлого года и только в феврале процесс официально завершился. У экс-возлюбленных есть дочь Амалия Мильпье-Портман.