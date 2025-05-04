Лили-Роуз Депп стала лицом нового выпуска глянца

Актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась в «голом» платье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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25-летняя Лили-Роуз Депп стала героиней нового выпуска журнала Madame Figaro. Модель предстала на обложке в черном прозрачном платье с рукавами-фонариками Chanel, которое было украшено стразами и вышивкой. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Актрисе уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами. Автором съемки выступил фотограф Филипп Гай.

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В январе Лили-Роуз Депп снялась для журнала Harper's Bazaar. На одном из кадров модель позировала с голой грудью. Манекенщица предстала перед камерой в расстегнутом черном кардигане с перьями и темном низе. Знаменитости сделали макияж с черными стрелками, коричневыми тенями и нюдовыми губами, а также уложили волосы. На других фото дочь Джонни Деппа была запечатлена в полупрозрачном муслиновом платье Chanel, черном платье из шелковой органзы и наряде с прозрачной юбкой.

В марте Лили-Роуз Депп стала гостьей 97-й церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на красной дорожке в черном прозрачном макси-платье Chanel Haute Couture из кружева, украшенном пайетками.