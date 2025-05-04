Как справиться с солнечным ожогом домашними средствами

Солнце — друг веселого настроения и вожделенный витамин D, но иногда мы слишком уж увлекаемся прогулками на открытом воздухе. И в результате становимся похожи на вареного рака. При том страдающего и несчастного. Солнечный ожог — не просто покраснение и физический дискомфорт, а настоящая стрессовая атака для кожи. Но прежде чем хвататься за аптечку, загляните в свою кухню и ванную: многие средства первой помощи уже ждут своего часа. Дерматолог Ириной Куроедова назвала провереннвн домашние способы облегчить боль и помочь коже восстановиться.

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Алоэ вера — вечная пляжная классика

Сок алоэ — это настоящий эликсир для обожженной кожи. Он охлаждает, увлажняет, снимает воспаление и ускоряет регенерацию.

«Если у вас есть свежий лист — срежьте, очистите от кожуры и нанесите прозрачный гель прямо на пострадавшие участки. Нет растения? Ищите гель с высоким содержанием алоэ (от 95%) в составе. Храните его в холодильнике — холод усилит эффект», — объясняет эксперт.

Компрессы с зеленым чаем

Заварите крепкий зеленый чай, остудите, смочите мягкую ткань и приложите к пораженным участкам. Антиоксиданты в чае помогут снять воспаление, а сам компресс приятно охладит. Можно также добавлять чай в прохладную ванну — особенно если ожог распространился на большую площадь.

Йогурт или кефир — вкусное спасение для кожи

Средство, известное еще нашим бабушкам. Молочнокислые бактерии обладают легким противовоспалительным действием. А жиры и белки из кисломолочки смягчают кожу и уменьшают ощущение стянутости.

«Выберите натуральный продукт без добавок, нанесите толстым слоем на ожог, оставьте на 10–15 минут, затем аккуратно смойте прохладной водой», — советует врач.

Картофель — просто и полезно

Сырой картофель удивительно хорошо работает против зуда и жжения. Натрите клубень на терке или нарежьте тонкими слайсами, приложите к коже и полежите так минут 20. Картофельный сок содержит крахмал и антиоксиданты, которые помогают коже восстанавливаться и охлаждают лучше любого геля.

Овсяные ванны — успокоение с эффектом spa

Измельчите овсяные хлопья в муку (или купите готовую овсяную пудру), насыпьте стакан в теплую воду и полежите в ванне 15–20 минут. Овес снимает зуд, уменьшает покраснение и успокаивает кожу. После ванны не трите тело полотенцем — дайте коже обсохнуть естественно.

Масло кокоса или облепихи — как бальзам

После того как кожа немного «отошла» от ожога (на следующий день), ее важно смягчить и подпитать. Натуральные масла — отличный вариант. Кокосовое успокаивает, облепиховое — восстанавливает. Главное — наносить его только на чистую, остывшую кожу и не в первые часы после ожога, чтобы не «запечатать» тепло внутри.

Огурец — не только для салата

Свежий огурец отлично снимает жар, увлажняет и уменьшает воспаление. Нарежьте тонкими кружочками и выложите на кожу, или сделайте кашицу в блендере и нанесите маску. Этот способ особенно хорош для лица и области декольте — нежных зон, которые страдают сильнее всего.

Совет напоследок: при солнечном ожоге важно не только спасать кожу снаружи, но и помогать организму изнутри. Пейте больше воды, избегайте солнца до полного восстановления и дайте телу время на регенерацию. А в следующий раз учтите: SPF, шляпа, тень и чувство меры — наше все.