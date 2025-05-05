Какие товары покупают москвичи для создания имиджа

Среди москвичей в последнее время стали популярны эксцентричные товары для создания имиджа: металлические визитки, кулоны из отпечатков носов питомцев... «Вечерняя Москва» разобралась в оригинальных способах заявить о себе.

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Совсем недавно модницы из народа гонялись за подделками известных марок, чтобы хотя бы издалека создать образ роскошной жизни, о которой только мечталось по дороге в офис? Сейчас выставлять напоказ дорогие вещи с написанным брендом, заявляющим «Я могу себе это позволить!», уже не в тренде. Но те, кто хочет всем показать свой особый статус, не исчезли — механизм «понтов» ведь обусловлен эволюцией, и стремление выделиться есть даже у животных. Грань между стремлением заявить о себе и болезненной одержимостью?

«Корень этой проблемы в "зависании" человека в стадии подростка, когда особенных достижений еще не совершено, но зато родители купили вожделенный смартфон, — считает психолог частной практики Ирина Крохмаль. — Люди еще эгоцентричны на этом этапе взросления, а пафоса немерено. Следующий этап — формирование личности, стремящейся жить без навязанных желаний. Если этого не произошло, начинается настоящий хаос. Человек стремится к известности, оттуда и патологическая одержимость собственной уникальностью, стремление одеваться только в ультрамодное, желание заказать особенные атрибуты имиджа. Конечно, записывать любого оригинала в подростки не стоит — история знает примеры, когда видные люди государства любили удивить публику чем-то эдаким. Так, граф Шереметев, строивший больницы и театры в Москве, участвовавший в важных дипломатических миссиях, тоже любил "попонтоваться". Одной из известных его причуд была страсть к ананасам — вложив немалые средства в оранжереи, он первый в России вырастил тропический фрукт. Пусть неказистый, но тем не менее — публика шокирована».

«В начале 2000-х мы удивлялись фантазии клиентов, запрашивающих, например, слона, покрашенного в розовый на день рождения пятилетней малышки, — говорит генеральный директор крупного сервиса по поиску личных помощников Елена Филипченкова. — Но сейчас клиенты хотят не "как у друга или блогера" или «лучше, чем у конкурента», а задумываются о том, что нужно именно ему, его близким, его детям».

На память

Магниты с фотографиями на память о свадебном торжестве или вечеринке по случаю дня рождения — прошлый век. Можно подойти к делу с фантазией и приобрести на сайте объявлений зажим от хлеба с памятной датой. Неординарно и в хозяйстве пригодится!

Цена: 100 рублей.

Меня должны знать в лицо!

Если кажется, что ваше лицо должно сиять на обложках, но почему-то все считают иначе, — нужно брать дело в свои руки. Любые желающие могут напечатать сувенирную газету и журнал с собственной фотографией.

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Состояние за ручку

Красивые перьевые ручки всегда добавляли имиджу серьезности и были частым подарком деловому человеку. Их делают из драгоценных металлов, украшают камнями, наносят гравировки и уникальные узоры. Самая дорогая обойдется в 175 миллионов долларов — корпус украшен орнаментом, имитирующим часовой механизм, а корпус изготовлен из 28-каратного золота.

Цена: от 20 000 рублей.

На смену отпечаткам пальцев

Запечатлеться оригинально помогут ювелиры — так, стали популярными уникальные украшения. На них по заказу мастера наносят уникальный рисунок радужки глаза, а для самых сентиментальных особ — отпечаток носика любимого питомца.

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Автограф не хуже, чем у звезд

Если хочется, чтобы коллеги и партнеры восхищенно изумлялись фантазией, когда смотрят на подписанный вами договор, можно обратиться к специалистам. На сайтах объявлений появилась новая услуга — разработка уникальной подписи. Придется потренироваться ее воспроизводить.

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Карта навек

Картон уже не в тренде. Настоящий стиль — металлические визитки или деревянные банковские карты. Как ходить, нося в кармане увесистую пачку железных визиток? Имидж требует жертв.

Цена: от 3000 рублей.

Прямая речь

Михаэлис Галицкий, социолог: