«Снимают с человека кожу». Чем опасен феноловый пилинг

В погоне за красотой люди часто идут на рискованные процедуры. Одна из таких — феноловый пилинг. После такого вмешательства с лица буквально снимают слой кожи, а затем пациенту требуется длительное восстановление из-за сильного ожога. Результаты, которые демонстрируют косметологи, включают в себя омоложение кожи и избавление от постакне. Стоит ли красота этой опасной процедуры, где ее делают до сих пор и каковы последствия, «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога, невролога, косметолога и руководителя сети клиник эстетической медицины Марият Мухиной.

© Вечерняя Москва

Глубокий ожог и долгое восстановление

Специалист объяснила, что феноловый пилинг — хирургическая процедура, которая проводится в операционной под общим наркозом. После нее человека госпитализируют, чтобы он прошел реабилитацию в стационаре под наблюдением врачей.

«Перед процедурой человек проходит полное обследование, чтобы стало ясно, сможет ли он вообще ее перенести, выдержит ли его организм. Такой пилинг приводит к глубокому химическому ожогу второй степени», — рассказала косметолог.

После процедуры пациенту необходимо находиться в стационаре. Врачи ставят ему капельницы, потому что кислота всасывается через кожу и может глубоко повлиять на работу внутренних органов.

«При ожоге отходит достаточно большая поверхность кожи. В основном феноловый пилинг популярен в Европе. В России такие методы уже давно не используются», — подчеркнула врач.

В нашей стране до 1990–2000-х годов часто применяли ожог кожи марганцовкой. Но затем появились новые косметологические методы, которые позволяют произвести внешние изменения без вреда для здоровья. Например, раз в месяц можно делать инъекции и добиться того же результата, что и после опасного пилинга, но без тяжелых последствий.

«Кожа дает усадку, устраняются морщины, и все это происходит без какого-либо реабилитационного периода. Максимум, что будет после процедуры, — это покраснение. Затем человек будет полностью трудоспособен, и ему не придется брать больничный, — отметила собеседница «ВМ».

Также существует игольчатый RF-лифтинг, при котором используются иглы и радиоволны. Он так же шлифует кожу и позволяет добиться такого же эффекта, как и феноловый пилинг, но без ожога, отслоения кожи и разрушительного влияния на организм.

«Но в Европе до сих пор нам постоянно показывают "фильмы ужасов", когда снимают с человека кожу, как маску», — добавила Мухина.

Последствия фенолового пилинга

Кожа после фенолового пилинга становится очень чувствительной к солнечным лучам. Кроме того, могут проявиться сосуды, пятна и другие осложнения.

«Само всасывание кислоты, которая применяется при таком пилинге, опасно для внутренних органов. Оно может вызвать почечную и печеночную недостаточность, если пациента недостаточно тщательно обследовали перед процедурой, а также различные хронические заболевания из-за воздействия очень токсичных веществ», — предупредила эксперт.

Поэтому в наши дни в тренде минимальная травматизация кожи с максимальным эффектом. Не нужно сжигать и снимать кожу, чтобы подтянуть ее и избавиться от морщин.

«Это прошлый век. Сейчас есть различные комбинированные технологии, которые помогут добиться отличного результата. Есть препараты с пептидами, витаминами, а также нити, которые заполняют и расправляют морщины. Даже самые глубокие. К тому же врачи уже давно отходят от филлеров», — перечислила косметолог.

По ее словам, российские специалисты находятся на пике дерматологии и косметологии. Поэтому они уже не применяют методы из 90-х.

«Но до сих пор их использует Европа. Особенно часто такие ужасы любит показывать испанская косметология», — добавила Мухина.

Блогеры и инфлюенсеры в социальных сетях сделали популярным приготовление крема из говяжьего жира в домашних условиях. Такое средство якобы содержит антиоксиданты, витамины и жирные кислоты. Но эксперты не испытывают такого же энтузиазма, как пользователи соцсетей, и предупреждают о рисках применения этого крема. Чем он опасен для кожи, «Вечерней Москве» рассказала косметолог-дерматовенеролог Татьяна Аюпова.