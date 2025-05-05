Нара Баптиста поделилась фото в экстремальном декольте

Девушка актера Венсана Касселя Нара Баптиста показала фигуру в топе с экстремальным декольте. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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28-летняя Нара Баптиста позировала перед зеркалом в черном топе с глубоким декольте и стрингах в тон. Модель была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой в ванной комнате.

В январе возлюбленная актера впервые стала матерью. У Нары Баптисты и Венсана Касселя родился сын. Мальчику дали имя Каэтано. О пополнении в семье артист рассказал в Instagram.

Позже Нара Баптиста в личном блоге высказалась о трудностях послеродового периода.

«Прекрасное напоминание, что я не должна забывать о себе. Я все еще та же женщина — во мне есть эта яркая энергия. Должна признать, временами я чувствую себя разбитой и пребываю в меланхолии. Но я благодарна, что медленно, но уверенно нахожу дорогу обратно к себе», — написала девушка Касселя.

В апреле Нара Баптиста снялась в синем прозрачном макси-платье, под которое надела бикини. Модель добавила к образу массивную золотую серьгу, соломенную сумку на плечо и черные босоножки на каблуках. Манекенщица уложила волосы в высокий пучок с прядями у лица и сделала макияж с бордовой помадой.