Мужчины неожиданно полюбили женский аксессуар

Знаменитые мужчины неожиданно полюбили одну женскую вещь. Материал на эту тему публикует Financial Review.

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Модные редакторы отмечают, что именитые мужчины принялись носить часы из женских коллекций. Любимчик зумеров Тимоти Шаламе, например, посетил премию «Оскар» с часами Baignoire люксового бренда Cartier из линейки 1994 года. Отмечается, что такая модель часов создавалась для женщин — их корпус покрыт бриллиантами, рубинами и сапфирами.

Помимо Шаламе, с женскими часами на запястье заметили американского актера Джеффи Голдблюма, который выбрал часы из ассортимента марки Vacheron Constantin. В то же время ирландская телезвезда Пол Мескал появился на премьере «Гладиатор 2» с часами Cartier Baignoire из постоянной коллекции ювелирного дома.

Ранее в апреле стало известно, что российские мужчины пристрастились к украшениям.