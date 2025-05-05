Наоми Кэмпбелл снялась в бикини

Супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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54-летняя Наоми Кэмпбелл была запечатлена в ярко-розовом бикини, которое дополнила соломенной шляпой и зеркальными солнцезащитными очками в форме сердец. Супермодель также надела золотые ожерелья и массивные браслеты. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и без косметики.

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В конце апреля Наоми Кэмпбелл улетела отдыхать на Мальдивы вместе с детьми и мультимиллионером Мохаммедом Аль Турки. Модель показала несколько фото, позируя на яхте и в море. Она также добавила несколько снимков с 38-летним бойфрендом и детьми.

«Время с семьей», — написала Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл часто замечают в компании мультимиллионера из Саудовской Аравии на светских мероприятиях. В начале февраля прошлого года супермодель и продюсер появились вместе на церемонии вручения премии BAFTA. После этого знаменитостей заподозрили в романе. Однако прошлой весной близкие друзья Наоми Кэмпбелл опровергли слухи. Тем не менее, супермодель продолжает провоцировать сплетни о романе.