Как наше питание влияет на пигмент локонов

Первый седой волос — как внезапный (и грустный!) намек времени, который напоминает о том, что с каждым вдохом мы становимся ближе к старости. И хотя седина — естественная часть жизни, когда она появляется до 35-40 лет, это вызывает удивление, а у многих — и беспокойство. На самом деле, ранняя седина зависит от множество причин, и возраст с генетикой тут далеко не главные. Ее корни — в биохимии, питании и уровне стресса. Поговорили с нутрициологом Элиной Королевой, откуда берется седина и как можно замедлить ее появление, не прибегая к краске.

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Почему волосы седеют: коротко о главном

Цвет волос определяется меланином — пигментом, который вырабатывают особые клетки в волосяных фолликулах, меланоциты. С возрастом или под воздействием негативных факторов эти клетки снижают активность — и в волосах начинает преобладать прозрачный кератин без окраски. Итог — волосы становятся серыми или белыми.

«Но есть один нюанс: меланин образуется из аминокислоты тирозина, а тирозин — "любимец" стресса. В условиях перегрузок и недосыпа организм использует тирозин не для красоты, а для выработки адреналина и норадреналина. И пигмент просто не успевает формироваться. Плюсом с возрастом накапливается перекись водорода в фолликулах, которая буквально "обесцвечивает" волосы изнутри, если фермент каталаза не справляется с ее нейтрализацией», — объясняет эксперт и дает советы, что делать против появления ранней седины.

Поддержите фермент GLO−1 — антигликационный защитник

Гликация — это «карамелизация» тканей сахаром, при которой белки, включая меланин и тирозин, теряют свою форму. Чем меньше скачков сахара в крови — тем лучше работают ферменты, отвечающие за защиту от старения.

«Сочетайте углеводы с белками и клетчаткой Избегайте частых перекусов и "пищевого мусора" с нулевой питательной ценностью (печенье, снэки). Увеличьте долю сульфорафана (брокколи, капуста), он активирует GLO−1», — утверждает врач

Следите за уровнем меди, витаминов B12 и B9 (фолата)

Медь важна для синтеза меланина. А B12 и фолат — для метилирования, которое влияет на ДНК клеток волос. Медь ищем тут: орехи, какао, чечевица, морепродукты. B12 содержится в яйцах, рыбе, пищевых добавках (если вы вегетарианец). Для повышения уровня B9 ешьте шпинат, свеклу, спаржу. Кстати, дефицит B12 — одна из частых причин поседения у молодых людей.

Добавьте тирозин и фенилаланин — сырье для пигмента

Это аминокислоты, из которых организм строит меланин. Тирозин содержится в миндале, авокадо, кунжуте, семенах тыквы. Фенилаланин — в бобовых, тофу, рыбе, курице. Особенно важно не перегружать организм стрессом, иначе эти аминокислоты уйдут в гормоны, а не в пигмент.

Включите в рацион антиоксиданты и каталазу

Один из главных «виновников» обесцвечивания волос — перекись водорода, которая накапливается в волосяных луковицах. Ее нейтрализует фермент каталаза, работа которого зависит от антиоксидантов.

«Ешьте больше свежих ягод, зелени, артишоков, используйте куркуму, матчу, витамин С и Е. Каталаза особенно чувствительна к дефициту цинка и селена — добавьте бразильские орехи, семена подсолнечника, нут», — подчеркивает нутрициолог.

Не пренебрегайте железом и ферритином

Железо участвует в насыщении волосяных фолликулов кислородом и метаболизме тирозина. Дефицит железа в разных формах, к слову, часто скрыт: анализ на ферритин покажет реальные запасы. Основные источники восполнения ресурса: чечевица, киноа, тыквенные семечки, красное мясо (если вы его употребляете), таблетки или инъекционные формы, которые пропишет врач.

И главное — живите с уважением к своим ритмам

Хронический стресс, недосып, дефициты и переедание — все это медленно разрушает то, что могло бы сиять цветом и молодостью еще долго. Седина не всегда зависит от возраста — но почти всегда связана с образом жизни. Высыпайтесь, ешьте живую полезную еду, двигайтесь, дышите — и волосы ответят благодарностью и роскошным видом.