В России растет популярность халяльной косметики из Татарстана

Татарстан занимает восьмое место в России по продажам халяльной косметики. В этом сегменте лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская и Ленинградская области. По данным Ozon, спрос на халяльную косметику в республике за последний год увеличился на 26%, что привело к покупке продукции более чем 362 тысячами клиентов. Об этом сообщили в РБК "Татарстан".

Мила Рахимова, официальный дистрибьютер таких брендов, как Anubis Barcelona и Skintellectual Solutions, уточнила, что интерес к халяльной косметике растет не только в Татарстане, но и в других регионах.

Спрос увеличивается последние пять лет. Многие косметологи требуют наличие сертификата "халяль" в продуктах. Все больше женщин следуют канонам ислама, что также способствует росту интереса, — рассказала она.

По прогнозам компании Mordor Intelligence, объем рынка халяльной косметики в 2024 году составит $91,5 млрд, с ожидаемым среднегодовым ростом в 7,48%. Рахимова также подчеркнула, что халяльная косметика привлекает не только мусульман.

Сертификат халяль говорит о том, что продукция качественная и безопасная. Она подходит всем, кто заботится о безопасных составах и этичном производстве, — сказала она.

В первом квартале 2025 года доля халяльных товаров в обороте косметики Татарстана составила 0,61%, что вывело республику на второе место в стране. Лидером по этому показателю стала Свердловская область с 0,69%, а Башкортостан замкнул тройку с 0,6%. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 0,48%.

Напомним, что с 13 по 18 мая в выставочном центре "Казань Экспо" состоится Международная ярмарка Kazan Halal Market. Мероприятие организовано в рамках ХVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum 2025".