Пять российских брендов, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне

Высочайшее качество материалов, архитектурные силуэты, этичные производства, ограниченные дропы и bespoke заказ вещей – новые столпы медленной моды и осознанного формирования функционального гардероба. Познакомимся с 5-ю российскими брендами, полностью отвечающими требованиям понятия «повседневная роскошь».

© Antenna Daily

Mashkara

Бренд Mashkara поддерживает идею медленного движения в моде, мягко транслируя тренды. Во главу угла ставится качество как альтернатива массовому производству одежды, экологические материалы и этичное производство. Ткани для своих коллекций команда заказывает у локальных фабрик Италии, Франции и Индии, каждый сезон выпуская ткани с собственными принтами. Создатели бренда характеризуют свою философию как «повседневная роскошь»: эстетика лаконичного архитектурного кроя с интересными деталями, правильные объемы и премиальные ткани.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

В коллекциях можно встретить расслабленные брючные костюмы с безупречной посадкой, пижамы для выхода в свет, богемные кимоно на каждый день, изящные платья с французским кружевом, натуральный шелк и драгоценную пряжу из шерсти альпаки. Любая модель из коллекции бренда легко превращает повседневный образ в непростой.

Производство Mashkara находится в Нижнем Новгороде, для клиентов есть возможность не только выбрать необходимую модель из размерной сетки, но и заказать изделие по своим меркам.

Povod

«Povod делают люди», – гласит слоган на сайте бренда. Молодой российский бренд сумок, обуви и аксессуаров из натуральной кожи, запустился в декабре 2021 года.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Сооснователи, Юля и Маша — профессионалы в области разработки изделий из кожи, у каждой из них профильное образование. Более 8 лет они работали в крупной обувной компании, а затем решили вложить все знания и опыт в собственный бренд, которому близка тема экологии и вторсырья.

Бренд не работает в быстротечных трендах, поэтому изделия — отличная инвестиция в гардероб, а коллекции выходят небольшими дропами.

Aim clo

Поиск идеальной базы — это непрерывный, зато медитативный процесс. В Aim clo создают вещи, которые становятся элегантной и многофункциональной основной функционального гардероба. Приоритеты бренда — это актуальный крой, качество материалов и разумная цена.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Философия бренда содержится в названии. Aim в переводе с английского — это цель, а clo (от clothing) — одежда. Таким образом, миссия Aim clo это не просто производство одежды, а стремление создавать лаконичную униформу для женщин, которая помогает чувствовать себя уверенно и комфортно на пути к целям.

Лекала, форма, цвет, вязка — чтобы создавать вещи с идеальной посадкой, которые носятся годами, выверяется всё. Собственная фабрика позволяет избегать перепроизводства, что помогает бренду внедрять принципы устойчивого развития. Марка не придерживается сезонных трендов, что позволяет работать в своём ритме и создавать одежду, которая будет актуальна не один сезон.

Пиоn

Московский бренд украшений в эстетике минимализма и модернизма, стремящийся к гармонии, использующий простые линии и чистые формы, чтобы подчеркнуть красоту каждой детали.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Название «Пиоn» имеет особое значение: «Пи» отсылает к математической константе, символизируя бесконечные возможности и точность, а «Оn» говорит о том, что бренд всегда на связи и готов предложить своим клиентам лучшее.

Каждое украшение компактной коллекции – это всегда отражение философии бренда: сочетание эстетики и функциональности, утонченности и современности.

Voishe

Первая часть слова, voi-, отсылает к материалу войлоку и говорит о натуральности, присущей изделиям бренда. Вторая часть более интригующая, чем кажется на первый взгляд. She, в переводе с английского «она», отсылает к женственности, являющейся основной концепцией бренда.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Комфортная женственность и некричащая роскошь — основные векторы, которые проходят красной нитью через каждое изделие бренда. По задумке создателей бренда, изделия призваны дарить особое настроение лёгкости и элегантности, сочетающееся с уверенностью в себе и раскованностью.

Основным вдохновением при создании каждой коллекции является фигура русских женщин. Линии плеч и бёдер делаются чуть шире, чем в обычной размерной сетке: так формируется женственный силуэт «песочные часы». Разнообразие цвета, сериалы из нулевых, эстетика восьмидесятых, плёночные снимки, журнал Burda, показы мод девяностых — те маленькие «пазлы» прошлого, из которых соткано настроение бренда.

Все это умело сочетается с актуальными трендами: цветовая гамма радует глаз, а большинство изделий сделано из натуральных тканей со свободным и воздушным кроем, чтобы согревать в холодные времена и охлаждать в знойный день.