Певица Мадонна показала фигуру в бюстгальтере и прозрачной блузе. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

66-летняя Мадонна посетила вечеринку в честь 29-летия своего возлюбленного Акима Морриса. Певица появилась на мероприятии в телесном бюстгальтере, серой прозрачной блузе, атласных брюках и солнцезащитных очках. Поп-исполнительница также надела массивные серьги-кольца, браслеты и ожерелья. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с блестящими тенями, черными стрелками и красной помадой.

В ноябре издание Daily Mail писало, что Мадонна рассталась с бойфрендом Акимом Моррисом после нескольких месяцев отношений. Тогда журналисты утверждали, что певица бросила футболиста из-за ревности и возраста.

© Соцсети

© Соцсети

Однако позже Мадонна выложила в Instagram фото, сделанные во время празднования Нового года. На одном из кадров артистка позировала вместе с возлюбленным Моррисом. Журналисты обратили внимание, что на руке знаменитости было надето золотое кольцо с бриллиантом. Исполнительница показывала украшение в камеру, а ее бойфренд улыбался.