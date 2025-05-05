Хирург предупредил, какие процедуры нельзя делать у косметолога

Коррекцию носа не стоит делать у косметолога. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик.

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«Безоперационная ринопластика у косметолога может привести к эмболии и таким страшным последствиям, как ишемия и потеря зрения из-за попадания гиалуроновой кислоты в сосуд», — объяснил врач.

Тем, кто хочет увеличить грудь, Круглик тоже посоветовал обратиться к хирургу.

«Любые безоболочные импланты, такие как гели, могут свободно мигрировать, что приведет к асимметрии и изменению формы груди не в лучшую сторону», — рассказал эксперт.

По словам Круглика, если у пациента есть сильное нависание век, брыли, индюшачья шея, гравитационный птоз 3-й или 4-й степени, то ему поможет только пластическая хирургия. Те, у кого нет таких сильных возрастных изменений, могут попробовать косметологические методики.

Врач рассказал, что к косметологу также можно обратиться для увеличения губ.

«В случае коррекции губ, если нужно больше объема, стоит отдать предпочтение косметологии и филлерам. С помощью хирургии, а конкретно хейлопластики, мы можем, например, изменить расстояние между основанием носа и красной каймой губ, устранить последствия травм», — объяснил Круглик.

Врач заявил, что коррекция подбородка также допустима у косметолога, но результат будет значительно уступать хирургическому увеличению. По словам Круглика, филлеры выполняют роль мягких тканей, а имплантат становится частью костной структуры, что и дает четкий контур и выраженный эффект, который останется навсегда.

Тем, кто хочет избавиться от жировых ловушек на теле, врач также посоветовал обратиться к хирургу.

«Косметологические методы не так прогнозируемы, как хирургические, и, как правило, требуют прохождения курса или хотя бы нескольких процедур. Липосакция гарантировано избавит от избыточных отложений», — заявил Круглик.

Хирург отметил, что пластическая операция дает долговечный и выраженный эффект, но требует подготовки и восстановления в отличие от косметологических процедур. Круглик напомнил, что все методики подбираются индивидуально по показаниям и после консультации с конкретным специалистом.

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