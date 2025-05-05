Как понять, что в одежде есть опасные красители

Резкий химический запах от одежды может свидетельствовать о наличии вредных веществ. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

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По его словам, при производстве и окрашивании дешевой ткани могут быть использованы токсичные вещества.

«Многие покупатели даже не задумываются, что за яркими расцветками одежды может скрываться серьезная угроза для здоровья. Недобросовестные производители текстиля нередко использует токсичные химические соединения, которые остаются на ткани даже после многократных стирок и негативно влияют на организм человека», — сказал Дорохов.

Одними из самых опасных компонентов в дешевых тканях, по словам эксперта, являются азокрасители. Он пояснил, что при определенных условиях они распадаются с образованием ароматических аминов, некоторые из которых потенциально канцерогенны. При контакте с кожей они могут вызывать аллергические реакции, дерматиты или даже приводить к более серьезным последствиям, уточнил доцент.

Кроме того, в процессе производства текстиля часто применяют формальдегидные смолы, которые обеспечивают несминаемость ткани, но при этом выделяют токсичный формальдегид — вещество, раздражающее кожу и слизистые, а также негативно влияющее на дыхательную систему.

Чтобы минимизировать риски, при выборе одежды нужно обращать внимание на несколько ключевых моментов. Один из них — наличие резкого химического запаха от вещи — это может указывать на возможное наличие вредных веществ. Также слишком яркие, неестественные оттенки ткани, особенно в дешевых изделиях, нередко свидетельствуют о применении агрессивных красителей, отметил специалист.

Дорохов советует отдавать предпочтение натуральным материалам — хлопку, льну, шерсти, но учитывать, что при отсутствии соблюдения на производстве экологических норм они тоже могут быть обработаны токсичными составами.

«Перед первой ноской новую одежду рекомендуется тщательно постирать — это поможет удалить часть поверхностных химикатов. Старайтесь выбирать качественные вещи от проверенных производителей — это поможет вам избежать контактов с "ядовитой одеждой"», — Андрей Дорохов, доцент РТУ МИРЭА.

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