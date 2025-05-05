Леопардовый принт в 2025: модно ли и с чем сочетать

Разбираем со стилистом популярные ошибки и учимся создавать органичные образы.

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Индира Фаттахова, персональный стилист, сертифицированный типолог по системе MBTI:

«Леопардовый принт — больше чем просто узор. Это символ роскоши, дерзости и уверенности в себе. В 2025 году он стал одним из самых обсуждаемых трендов. Дизайнеры переосмысливают его, предлагая новые формы, цвета и сочетания».

Леопардовый принт стал элементом женского гардероба с подачи Кристиана Диора. Сегодня данный узор украшает творения Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, John Galliano и других брендов. Судя по последним показам, пятнистый мотив постепенно становится одной из самых распространённых тенденций. Осталось лишь научиться наряжаться и сочетать принт.

Эволюция леопарда в моде: от пещер до подиумов

Древний мир (до н. э. — V век)

Первобытные племена использовали настоящие леопардовые шкуры как знак силы вождя. В Древнем Египте пятнистый узор ассоциировался с богиней Сехмет — его носили жрецы. Римские императоры, например, Нерон, украшали леопардом троны и одежду.

Средневековье (XII-XV века)

В Европе настоящий мех символизировал власть. Его могли носить только короли. В геральдике леопард стал символом храбрости, в том числе на гербе Англии.

1920-е годы

В эпоху джаза и ар-деко платье с леопардовым принтом стало популярным вечерним нарядом. Всё благодаря нарастающей волне эмансипации и желанию женщин смело заявлять о себе.

1950-1980-е годы

Фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953) сделал принт культовым. Появление Мэрилин Монро в чёрном платье в сочетании с леопардовыми акцентами вызвало бурную реакцию зрителей. Повторять за секс-символом эпохи многим кажется слишком смелым. Однако комбинация леопардового пальто с чёрными вещами — беспроигрышный вариант для прохладной погоды. Кристиан Диор добавил принт в свои коллекции как символ роскоши, а Вивьен Вествуд превратила узор в символ бунта.

Эпоха китча и гламура: 1980-2000-е годы

Джанни Версаче сделал леопард символом чрезмерного гламура. Этот принт теперь был не только на платьях, но и на обуви. Мадонна популяризировала принт в клипах. Началась кэжуал-революция. Леопард появился на джинсовых рубашках и мини-юбках. Кейт Мосс носила его с грубыми ботинками.

Пэрис Хилтон и Бритни Спирс вернули гламурный леопард в тренд в 2000 годах. Роберто Кавалли построил на нём всю эстетику бренда. Он буквально подчинил женственность модному дому с помощью животного принта.

Современность: 2010-2025-е годы

Сейчас в моде минимализм. Леопард не ушёл, но стал более сдержанным, как у Céline. Процветает гендерная нейтральность. В мужских коллекциях появилось много одежды с леопардовым принтом. Например, у Gucci.

Благодаря новым технологиям принты могут быть нанесены гораздо быстрее и качественнее. Balmain использует 3D и цифровую печать на одежде, обуви и аксессуарах. На пике популярности экотренд. Заменой анималистичному принту могут послужить искусственный мех и переработанные ткани, как у Stella McCartney.

Почему леопард так популярен?

Принт уже долго не уходит с подиумов. Его ежегодно представляют мировые бренды и в гламурных образах, и в обыденности. Появляются различные интерпретации: лео в сером, в розовом и салатовых оттенках с разными размерами пятна. Теперь этот принт наносят на разные вещи: от балеток, брюк, рубашек до панамок.

Причины популярности:

универсален — подходит и для вечернего образа, и для повседневного лука;

ассоциируется с властью (ещё со времён питекантропов);

добавляет образу харизмы — даже в минималистичном исполнении.

Ключевые вещи сезона в леопардовом принте:

жилеты в деловых образах;

юбки разных длин;

пальто и шубы — вместо классического меха;

аксессуары — от балеток в обуви, классических лодочек до поясов, сумок, головных уборов, очков.

С чем носить леопардовый принт?

Леопардовый принт – это классика, которая всегда в тренде. Однако важно носить его правильно, чтобы образ выглядел стильно, а не безвкусно.

5 правил стильного образа с леопардом

1. Один акцентный элемент

Будьте осторожны с аксессуарами и яркими вещами. Если выбираете леопардовое платье или брюки, остальные детали должны быть однотонными. И наоборот: принтованная сумочка, туфли или шарф сочетаются с лаконичным базовым силуэтом. Особенно элегантно будет выглядеть чёрный тотал лук.

Светлые костюмы и платья можно дополнить анималистическим ремнём. Делайте акцент только на одну зону: верх или низ образа, чтобы избежать перегруза.

2. Нейтральная цветовая палитра

Лучшие компаньоны для леопарда — бежевый, чёрный, белый, серый или тёмно-синий. Они смягчают броскость узора и делают образ гармоничным.

Комбинации с нейтральными и припылёнными цветами — самый безопасный и элегантный вариант.

Бежевый или белый будут выглядеть нежно даже с анималистическим принтом. Можно надеть светлый свитер и леопардовую юбку. А чёрный подчеркнёт сексуальность и придаст строгости образу. Носить леопардовое платье лучше с чёрной обувью.

Если вы предпочитаете сдержанный шик, то попробуйте комбинации серого с анималистическим акцентом в образе. Это будет выглядеть и мягко, и смело.

3. Игра с текстурами

Экспериментируйте с разными тканями и формами. Принт отлично сочетается как с кожаной курткой, шёлковой блузой, так и с объёмным вязаным свитером. Контрастные комбинации добавят образу глубины и сделают его гармоничным. Если леопард глянцевый, сочетайте его с матовыми тканями.

4. Минимализм в аксессуарах

Отдавайте предпочтение лаконичным украшениям без ярких камней, чтобы не перегружать наряд. Дополните образ тонкими цепями или гладкими кольцами.

5. Смелый акцент

Хотите добавить яркости? Отлично, но пусть в луке будет только один насыщенный цвет, желательно в одной детали. Красная помада и туфли на шпильке смотрятся страстно и дерзко. А изумрудный или бордовый пояс выглядит благородно.

Актуальные способы сочетания леопардового принта с другими трендами

Леопардовый принт – универсальный тренд, который можно сочетать с актуальными веяниями моды.

Леопард с кожей или латексом

Комбинация дикой эстетики с брутальными текстурами. Леопардовая юбка-карандаш с кожаным топом будет выглядеть сексуально и мощно. Анималистический жакет и латексные брюки создадут футуристичный образ.

Если вам нравится грубая эстетика, попробуйте комбинации леопарда с кожаными брюками или куртками. Менее эпатажно, но величественно и роскошно будут выглядеть принтованные ботинки с пальто.

Леопард и металлик (диско-гламур)

Золото, серебро и леопард – яркий микс в духе 2000-х. Анималистический пиджак и металлическая юбка-карандаш – дерзкий офисный вариант. На вечеринку или в клуб наденьте леопардовые брюки и серебристый топ с открытой спиной. Если хотите эффектный выходной образ, комбинируйте принтованное платье с золотыми украшениями и чёрной обувью.

Леопард в оверсайз-силуэтах (уютный шик)

Леопардовое оверсайз-пальто поверх чёрной водолазки с брюками или юбкой будет выглядеть стильно и подойдёт даже на холодный сезон. Беспроигрышный баланс яркости и комфорта. Принтованный кардиган в сочетании с джинсами-mom – отличный кэжуал вариант с изюминкой. Для смелого ретронастроения рекомендую надеть леопардовые брюки-клёш и объёмный свитер.

Леопард и спортивные элементы (гранж-шик)

Леопардовые легинсы и худи – удобно и стильно. Смешение гламура и уличного шика. Неожиданная акцентная комбинация этого сезона — леопардовые кроссовки со спортивным костюмом.

Игра на контрасте агрессии и нежности (романтичный гламур)

Прозрачная блузка с леопардовым блейзером — соблазнительный образ для офиса. На вечер рекомендую надеть леопардовый корсет и тюлевую юбку.

Леопард и экологичные ткани

Анималистичный принт в сочетании с натуральными тканями выглядит гармонично. Образ с леопардовой блузой из переработанного шёлка и льняными штанами будет комфортным и летом, и весной.

Леопард и деним

Джинсы уравновешивают яркость принта. Они хорошо комбинируются с леопардовыми блузками или топами. Главное – не перегружать образ аксессуарами. В офис наденьте джинсы, белую футболку, чёрный пиджак и анималистические лоферы или туфли.

Леопардовый тотал лук

Сложный, но эффектный вариант. Разные оттенки леопарда в одном образе комбинировать можно, но осторожно и не более двух вариаций. Например, светлый принтованный шарф и тёмный низ. Беспроигрышный вариант для тотал лук — леопардовый костюм. Брюки и жилет с однотонной футболкой, желательно белой.

Леопард для мужчин: как избежать китча?

Леопардовый принт в мужском гардеробе – мощный тренд, требующий баланса, чтобы не скатиться в безвкусицу.

Актуальные правила и крутые сочетания 2025 года

Аксессуары как вход в тренд

Леопардовый галстук или бабочка в сочетании с чёрным строгим костюмом и белой сорочкой привлекут много взглядов и придадут образу игривости. Ремень с леопардовой пряжкой или вставками и монохромный лук выглядят властно. Носки с принтом — ненавязчивый и дерзкий акцент.

Обувь

Лоферы или слипоны с леопардовым принтом хорошо сочетаются с бежевыми или чёрными брюками-чинос. Кроссовки с анималистичным узором, например, Nike Air Max или Vans, рекомендую комбинировать с широкими джинсами и худи. Получится яркий уличный образ на любой случай.

Запрещённые приёмы для мужчин:

яркие цвета в одном луке. Леопард в сочетании с большим количеством красного или зелёного на мужчинах зачастую выглядит дёшево;

тотальный леопард (костюм или комбинезон). Образ получится рискованным даже для смелых и гламурных;

смешение принтов. Леопард и клетка или полоска вызывают дисгармонию.

Главный совет для мужчин: принт должен быть осознанным акцентом, а не кричащим пятном. Дозировка — ключевое правило. Начинайте с малого, с аксессуаров, затем экспериментируйте с одеждой.

Принт не выйдет из моды, но в 2025 году его носят иначе: образ получится стильным, если соблюдать баланс. Главный совет: если сомневаетесь — начните с аксессуаров. Леопард должен подчёркивать ваш стиль, а не затмевать его!