Какую прическу выбрать на выпускной вечер 2025 года

Тренды на выпускные прически дают простор для самовыражения: от воздушных локонов и элегантных пучков до голливудских волн и высоких конских хвостов. Лучшие прически на выпускной 2025 года на короткие, средние и длинные волосы, а также советы стилиста о том, как выбрать укладку под тип лица, — в материале «Ленты.ру».

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Общие тренды в прическах на выпускной вечер в 2025 году

Элегантная небрежность

В тренды снова вернулись прически, которые создают ощущение естественности и смотрятся так, будто вы не прилагали особых усилий для подготовки к выпускному вечеру.

Добиться такого эффекта помогут пучки с выпущенными у лица прядями, немного растрепанные, но все равно красиво заплетенные косы, а также локоны, которые выглядят так, будто стали волнистыми не от плойки, а от ветра и морской воды.

Возвращение в 90-е

В тренде крабики, большие резинки, ленты и заколки-бабочки из 90-х. Кроме того, в моде прически тех годов, например гофрированные укладки и двойные пучки.

В первую очередь нужно помнить, что прическа должна нравиться самой обладательнице и подходить к ее вечернему образу. Полностью на модные тренды рассчитывать не нужно, но они могут стать хорошим подспорьем при выборе вечернего образа для выпускного вечера.

Прически на короткие волосы

Короткая стрижка — не повод отказываться от праздничной укладки. Напротив, она отлично подчеркивает индивидуальность и позволяет создать яркий, запоминающийся образ, отметила в разговоре с «Лентой.ру» визажист, стилист по укладкам и вечерним прическам Дана Лекус.

Эффект мокрых волос

Wet look — это техника укладки, создающая эффект мокрых волос, как будто вы только что вышли из душа. Для достижения такого результата можно использовать специальные средства: гели, лаки или воски с сильной фиксацией.

Особенно красиво смотрится прическа на прямом каре или пикси. Она подчеркивает скулы и шею, поэтому идеально подходит для овального, сердцевидного и квадратного лица, отметила эксперт.

Голливудская волна на коротких волосах

Такая прическа станет отличным акцентом в ретро-образе: например, идеально дополнит винтажное вечернее платье в стиле ар-деко.

Подобная укладка создается с помощью утюжка, нагретого до средней температуры. Лак для волос нужно распределить по всей длине прядей, чтобы добиться фиксации и глянцевого эффекта. Волосы при этом лучше укладывать на одну сторону.

По словам Даны Лекус, такая прическа хорошо подойдет девушкам с овальной или круглой формой лица.

Плетение на распущенных волосах

Прическу можно сделать, например, на каре или боб-каре. Укладка будет смотреться хорошо практически на любой форме лица.

Прически на средние волосы

«Средняя длина — самая универсальная. В 2025 году на пике остаются прически с живой текстурой, мягкими линиями и натуральным объемом», – Дана Лекус, стилист по прическам.

Гладкие волосы с прямым пробором

Это одна из самых простых причесок на выпускной вечер: достаточно сделать прямой пробор и выпрямить волосы с двух сторон. Если же вы хотите добавить образу живости, достаточно слегка завить пряди на концах. Укладка хорошо будет смотреться на стрижке каре.

Низкий пучок с текстурой

«Элегантная и в то же время расслабленная прическа, при которой волосы собираются в пучок на затылке или немного выше. При этом укладка выглядит объемной и небрежной за счет создания текстуры — волн, завитков или мелких прядей», — рассказала Дана Лекус.

Прическа позволяет оставить у лица несколько прядей, чтобы смягчить образ. Такая укладка подойдет девушкам с квадратным или сердцевидным лицом.

Мягкие голливудские локоны с пробором набок

Тренд 2025 года — голливудские волны. Это упругие большие и блестящие локоны в форме буквы S, ровные и однородные по всей длине волос, отметила стилист. Такую укладку делали многие голливудские звезды: от Мэрилин Монро в 1960-х до Дженнифер Лопес в 2024-м, поэтому она практически никогда не выходит из моды.

Сделать прическу самостоятельно не составит большого труда. Сперва волосы нужно вымыть, высушить и выпрямить, а затем завить. Укладка может быть выполнена двумя способами: с помощью больших бигуди или большой плойки. Для блеска и фиксации не забудьте распылить на волосы лак.

Half-up с плетением

Half-up с плетением — это прическа, в которой часть волос заплетается в косы и закрепляется на макушке или сбоку, а остальные пряди остаются распущенными.

«Мальвинка»

Для создания «Мальвинки» пряди на макушке и у лица фиксируются в небольшой пучок или хвост, а остальные волосы остаются свободными.

Такая прическа выглядит оригинально, ее легко можно адаптировать под вечерний образ на выпускной 9-го или 11-го класса. Вариаций у «Мальвинки» много: можно выпрямить волосы утюжком или сделать локоны, оставить несколько прядей у лица или зафиксировать прическу гелем. Волосы можно украсить элегантным бантом, который станет ярким акцентом всего образа.

Прически на длинные волосы

«С длинными волосами можно экспериментировать бесконечно. Но при выборе прически главное — сохранить естественность и легкость, чтобы не перегружать образ», — отметила Дана Лекус.

Высокий хвост с обернутой прядью на резинке

В 2025 году в моде гладкие хвосты с акцентом на длину и блеск, рассказала эксперт. Такая прическа не требует больших усилий: достаточно собрать волосы в хвост на макушке, а одну прядь обернуть вокруг резинки, чтобы скрыть ее. Чтобы сделать хвост более объемным, можно использовать шиньон в цвет волос.

Воздушные волны с объемом у корней

Объем у корней можно сделать с помощью брашинга, фена и средств для укладки: мусса или пенки. Волны при этом могут быть как крупными, так и мелкими, в зависимости от предпочтений и типа волос. Такая укладка отлично смотрится на фото и добавляет образу динамики, отметила Дана Лекус.

Высокий объемный пучок с косами

Для создания этой прически основная масса волос собирается в пучок на макушке, а пряди по бокам головы заплетаются косы, чтобы создать дополнительный объем и добавить выразительности. Такая укладка выглядит стильно и хорошо держится всю ночь, добавила стилист.

Плетения

Плетение «Водопад»

Заплетенные таким образом волосы создают эффект ниспадающих волн или каскада. Выполняется оно следующим образом: сначала отделите прядь волос у виска и начните плести обычную косу из трех прядей, затем, после первого перекреста, отпустите нижнюю прядь, заменяя ее новой снизу. Продолжайте плести, отпуская каждую нижнюю прядь и добавляя новую, пока не достигнете противоположной стороны головы.

Плетение «Рыбий хвост»

Для создания этой прически волосы разделяют на несколько прядей (обычно от четырех и более), которые затем поочередно переплетают. В результате получается объемная и плотная коса, которая выглядит аккуратно и стильно. Прическа будет смотреться особенно эффектно, если сделать на голове две симметричных слегка растрепанных косы в этой технике.

Плетение «Жгут»

Также это плетение может называться «веревка» или «канат». Для создания такой косы волосы собираются в высокий конский хвост, а затем закручиваются и переплетаются в объемные пряди, напоминающие жгут.

Как подобрать прическу под тип лица

О том, как выбрать прическу, которая подойдет под конкретный тип лица, «Ленте.ру» рассказала стилист-парикмахер Ольга Павла.

Круглое лицо

Отличается мягкими чертами и широкими скулами, поэтому основная задача — визуально вытянуть его пропорции с помощью прически.

Обладательницам длинных волос отлично подойдут высокие пучки с легким плетением или собранные на макушке локоны. Красиво будут смотреться и объемные косы по бокам — они добавят прическе динамики. А девушкам с волосами средней длины стоит обратить внимание на полураспущенные локоны с объемом. Важно избегать дополнительного объема в зоне челки, так как это может зрительно сделать лицо еще шире.

Овальное лицо

Такой тип лица считается «универсальным» и позволяет экспериментировать с разными прическами.

Так, классические локоны или гладкие хвосты помогут подчеркнуть элегантность длинных волос. А полураспущенные волны с легким объемом подойдут для обладательниц волос средней длины. Короткие волосы можно уложить в слегка небрежные прически в стиле bedhead или аккуратные пучки.

Укладку можно дополнить аксессуарами — цветами или крабиками.

Девушкам с овальным лицом стоит избегать слишком высоких укладок, так как они визуально вытянут пропорции.

Квадратное лицо

Такая форма лица имеет четкие угловатые линии, которые можно смягчить с помощью легкой текстуры и объема.

Для длинных и средних волос хорошим вариантом станут греческие укладки, объемные косы и романтичные полураспущенные локоны. Короткие волосы лучше оставить немного небрежными или уложить легкими волнами.

Важно избегать плоских и прямых укладок, так как они лишь подчеркнут угловатость.

Сердцевидное лицо

Характеризуется широким лбом и узким подбородком. Чтобы сбалансировать пропорции, стоит выбирать прически с объемом в нижней части.

Для длинных волос подойдут низкие пучки с выпущенными прядками и объемные укладки за затылке. Волосы средней длины будут хорошо смотреться в полураспущенных волнах, создающих мягкий акцент на кончиках.

Важно избегать объема в зоне челки и чрезмерного расширения боковых зон.

Советы по созданию стильного образа на выпускной вечер

Рекомендации, которые помогут не ошибиться при составлении образа на выпускной вечер, дала стилист по прическам Дана Лекус.