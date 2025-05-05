Назван самый модный цвет 2025 года

Раскрыт самый модный цвет 2025 года
Журналисты The New York Post (NYP) раскрыли самый модный цвет 2025 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.
По данным экспертов, оттенок сливочного масла стал самым популярным. Так, в своих нарядах его выбирали актриса Эмма Коррин на лондонской премьере фильма «Носферату». Она была на мероприятии в платье бренда Alexander McQueen.
Также артистка Синтия Эриво появилась на вечеринке для номинантов на премию «Оскар» в изделии длины миди Jacquemus. Кроме того, певица Ариана Гранде посетила европейскую премьеру картины «Злая» в пышном платье Ralph Lauren масляно-желтого цвета.
Тенденцию поддержали актриса Эль Фаннинг в наряде Prada на премьере фильма «Полный неизвестный» и актер Тимоти Шаламе, появившийся на «Оскаре» в желтом кожаном наряде Givenchy.
В апреле стилист назвала тренды весны 2025 года. Эксперт Мария Буйнецкая рассказала, что в моду вошли романтика и женственность, воздушные платья в пастельных тонах с цветочными принтами, изящной вышивкой, воланами и рюшами.