Назван самый модный цвет 2025 года

Журналисты The New York Post (NYP) раскрыли самый модный цвет 2025 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

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По данным экспертов, оттенок сливочного масла стал самым популярным. Так, в своих нарядах его выбирали актриса Эмма Коррин на лондонской премьере фильма «Носферату». Она была на мероприятии в платье бренда Alexander McQueen.

Также артистка Синтия Эриво появилась на вечеринке для номинантов на премию «Оскар» в изделии длины миди Jacquemus. Кроме того, певица Ариана Гранде посетила европейскую премьеру картины «Злая» в пышном платье Ralph Lauren масляно-желтого цвета.

Тенденцию поддержали актриса Эль Фаннинг в наряде Prada на премьере фильма «Полный неизвестный» и актер Тимоти Шаламе, появившийся на «Оскаре» в желтом кожаном наряде Givenchy.

В апреле стилист назвала тренды весны 2025 года. Эксперт Мария Буйнецкая рассказала, что в моду вошли романтика и женственность, воздушные платья в пастельных тонах с цветочными принтами, изящной вышивкой, воланами и рюшами.