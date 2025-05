Главные женские тренды лета 2025 года

Гид по моде от Super. Модные тенденции лета в 2025 году, включая трендовые новинки в женской одежде и обуви — в нашем материале.

Мода циклична, а потому словосочетание «новые тренды» при ближайшем рассмотрении может показаться каламбуром. Ведь всё новое — это хорошо забытое старое. Вот и сейчас дизайнеры черпают вдохновение и в 60-х, и в 70-х, и в 90-х, и в нулевых, и в десятых. Всё это значит только одно — этим летом вы можете быть максимально разной.

Общие модные тенденции лета 2025

Тренды лета 2025 — это ода нежным оттенкам, приталенным силуэтам, летящим тканям и цветочным принтам. Вместе с дипломированным стилистом Ольгой Родиной разбираемся, на какие тенденции обратить внимание.

«Этим летом на место ярких оттенков приходят нежные и пастельные — бледно-розовый, сливочный, травянистый, небесный. В тренде летящие, воздушные и полупрозрачные ткани. А ещё к нам вернулся стиль бохо. Поэтому не убираем далеко казаки и сочетаем их с кружевными юбками, игривыми платьями с рюшами и воланами, и, конечно же, вещами из денима. Всё так же популярны трикотажные и ажурные комплекты и платья. Но сколько бы трендов ни было, помним одно: выбираем только те модели, которые нам идут», — Ольга Родина, стилист.

Топ-20 трендов лета 2025 (фото)

Пыльный розовый

Желательно, чтобы этим летом в вашем гардеробе были вещи пастельно-розовой гаммы. Речь не про кукольный, приторный оттенок, а именно про нежный припылённый тон. Сочетается он легко со всеми соседями по палитре. Довольно эффектно смотрится дуэт с тёплым травянисто-зелёным.

Белая майка

Никогда такого не было, и вот опять. Белая майка уже много лет является предметом базового гардероба, но последние сезоны сдала было свои позиции. Этим летом она снова в фаворе у модниц: достаём смело с дальней полки.

Морской стиль

Морская тематика так или иначе всегда присутствовала на фэшн-арене. Но сейчас море волнует нас с удвоенной силой. Причин много. Как минимум, образы в таком стиле отвечают неувядающей эстетике old money. А ещё на повестке полоска в самом разном её проявлении.

Цветочные принты

Здесь речь идёт о вызывающих ностальгию рисунках — о цветах, которые когда-то украшали обивку бабушкиной мебели или мамины ситцевые платья. Цветовая гамма соответствующая — приглушённая, с ретро-настроением.

Рукава-фонарики

Объёмные рукава — один из самых нежных и романтичных трендов. В подобном платье летом вы почувствуете особую лёгкость. Если же хочется уравновесить наивность блузы с рукавами-фонариками, дополните её базовыми джинсами.

Шаровары

«Алладины», шаровары или «брюки, как у принцессы Жасмин» — хит сезона, у которого есть все шансы сместить с пьедестала почёта полюбившиеся многим пижамные штаны. А пока этого не произошло, пробуем стилизовать «алладины» — с удлинённым жилетом, майкой, блузкой, приталенным жакетом.

Клетка

Обычно она возвращается в холодные месяцы. Тем удивительнее было увидеть клетку на показах весна-лето 2025. Кажется, проявился её бунтарский характер, который клетка обычно демонстрировала в образах в стиле гранж. Впрочем, для кого-то клетка ассоциируется с по-английски многовековыми традициями и уютом.

Polka dot

Классика жанра, которая весной 2025-го перекочевала в список трендов и летом не собирается оттуда уходить. Мелкий горох — чёрный на белом фоне или наоборот — универсальное решение, но дизайнеры предлагают мечтать по-крупному и не обходить вниманием более масштабный принт.

Кружево

И побольше! Ажурные вещи в различных техниках — ришелье, шантильи или гипюр — сделают вас ещё более женственной и добавят образу кокетства. Кружевные вставки вновь вернулись в бельевой стиль: носить платья-комбинации или струящиеся юбки с кружевом больше не моветон.

Удлинённые шорты

Бермуды многим казались неоднозначной вещью, которая выгодно смотрится далеко не на каждой фигуре. Удлинённым шортам в прошлом году прочили скорое забытье, но нет, они умудрились себя зарекомендовать с самой лучшей стороны и потеснить более короткие позиции.

Жатые ткани

Тренд, который придётся по душе всем, кто не любит гладить. Здесь объединим изделия из жатой ткани, которая была придумана в древние времена и являлась символом роскоши. А также вещи с декоративной помятостью и заломами, которые ещё никогда не выглядели так элегантно.

Платок

На голову, на шею, на запястье или на пояс — фэшн-блогеры все как один записывают ролики на тему «Как красиво завязать платок». Пофантазируйте и вы, выбрав шёлковый аксессуар с замысловатым рисунком или принтом. Как вариант — платком всегда можно украсить сумку.

Прозрачная многослойность

Если изначально тренд на просвечивающиеся ткани олицетворял нарочитую сексуальность, которую, впрочем, можно было усмирить за счёт сдержанных вещей, то теперь речь про романтику. Многослойные наряды из тюля пастельных оттенков смотрятся летом особенно нежно.

Золото

Платья, юбки, лодочки, сумки — адаптировать под себя «золотой» тренд не так-то просто. Как минимум, в образе должна быть только одна «золотая» вещь (за исключением украшений). Проще вписать в повседневный гардероб подобную обувь: например, золотые босоножки, которые станут изюминкой базового образа.

Аутдор

Комфорт, функциональность, практичность — несмотря на всеобщую тягу к женственным силуэтам, эти три качества для многих остаются основополагающими, и стиль аутдор им полностью отвечает. А потому достаём юбки-карго, жилеты с карманами, тонкие дождевики, базовые футболки. Поддержат тему комбинезоны, рубашки и шорты в стиле сафари.

Микрошорты

Из денима, трикотажа или льна — эстетичнее всего сочетать микрошорты с рубашками нараспашку, чтобы не выглядеть слишком откровенно. Нижним слоем — кроптоп. Ещё вариант стилизации — микрошорты, корсет, обувь на каблуке и объёмный пиджак. То есть открытый низ важно сбалансировать объёмным верхом.

Комбинезоны

На первом плане — максимально женственные модели облегающего фасона с широкими брючинами — палаццо или клёш. Для торжественных мероприятий сочетаем такие комбинезоны с обувью на каблуке. А на каждый день подойдут кеды или лоферы. В любом случае внимание вам гарантировано.

Низкая посадка

90-е, по которым сейчас с упоением ностальгируют дизайнеры, невозможно представить без низкой посадки. Подчеркнёт её широкий ремень на бёдрах. В качестве плечевого изделия можно выбрать шёлковый топ или летящую блузу, которую расстегиваем, открывая пресс.

Деним

Деним стабильно с нами. В тренде сейчас total look. Отдельно хочется отметить приталенные джинсовые платья и сарафаны в длине миди. Это максимально женственная история: талия подчёркнута, и за счёт пышной юбки создаётся изящный силуэт в стиле new look.

Акцент на талии

О приталенном крое сказано довольно много, но в данном случае речь пойдёт про пояса. Жёсткие позиции вроде ремней из кожи или экокожи можно рассмотреть в абсолютно разной ширине. Акцент на талии можно поставить, обвязав вокруг платок. Кроме того, бренды предлагают модели рубашек и платьев с широкими завязками.

Тренды одежды на лето 2025

Среди материалов выделяются прозрачные ткани, лён, атлас и шёлк, которые дарят коже приятную прохладу и красиво развеваются на тёплом летнем ветерке. С деталями, которые зачастую делают образ, всё довольно просто — всё либо ничего: кто-то любит лаконичность и минимализм, а другие предпочитают пёстрые принты вроде цветов, воланы, рюши, оборки и кружева. Особое значение летом играет головной убор, который в городской среде нужен не столько для защиты от солнца, сколько в качестве завершающего штриха. Платок, панама, соломенная шляпа — выбирайте, что вам больше по душе. И, конечно же, создавайте себе летнее настроение, играя оттенками — пастельными и нежными.

Тренды обуви на лето 2025

По мнению экспертов института цвета Pantone, оттенком года является мокка мусс, а значит, все его подтона особенно актуальны летом в плане обуви. Как бы то ни было, не стоит забывать и про базу вроде белого или молочного. А согласно календарю, хозяйкой 2025 года является Зелёная Деревянная змея. То есть всё внимание на природные оттенки и чешуйчатый принт. Представляем список модной обуви на лето:

мюли;

шлепанцы-«вьетнамки»;

прозрачные — «желейные» — сандалии;

биркенштоки;

кеды вроде популярных моделей Samba и Gazelle;

лодочки;

балетки (в том числе «Мэри Джейн»);

туфли peep-toe (с открытым мысом);

босоножки с ремешками.

Комментарий стилиста

Также Super попросил стилиста Ольгу Родину рассказать о том, какие тенденции прошлого лета актуальны в этом, и какие тренды уже теряют популярность.

Актуально:

Вещи из тонкого трикотажа не теряют актуальности. Особенно ажурная вязка: она была в моде и прошлым летом, осталась она с нами и сейчас. И да, не пляжем единым: теперь это больше городская тема. Сочетаем с босоножками или сандалиями, дополняем сумкой оверсайз или с бахромой.

И какое же лето без летящих шелковистых тканей! Если вы любите платья в бельевом стиле, то выбирайте позиции в длине макси. Комбинации не требуют сложной стилизации. При желании можно добавить пояс-цепочку. Но в целом достаточно будет акцентных серёжек.

Лето — сезон льна. Ткань гипоаллергенна, сохраняет прохладу. Да, сильно мнётся, но ей это можно простить: настолько благородно она выглядит. Платья, брючные и юбочные костюмы, рубашки — льняные вещи обязательно должны быть в летнем гардеробе. Дополняем их минималистичными украшениями, а на ноги — босоножки, сандалии, кеды, слипоны.

Стиль бохо всё ещё с нами, а значит, не забываем про казаки из тонкой замши, которые носим на голую ногу. А ещё платки, которые повязываем на голове на манер банданы: особенно эффектно они будут смотреться вместе с солнечными очками и массивными украшениями. Такой приём перекликается с эстетикой хиппи, которая тоже сейчас востребована.

Теряет актуальность: