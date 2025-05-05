51-летняя Тайра Бэнкс позировала в боди для фото в журнале

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс в откровенной позе снялась для журнала Numéro Netherlands. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,2 миллиона подписчиков.

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Фотограф Тайлер Патрик Кенни запечатлел 51-летнюю манекенщицу в корсетном черном боди, которое подчеркивало ее бюст. При этом наряд оказался оформлен широкими прозрачными рукавами, ремнем и молнией.

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© Соцсети

В то же время знаменитость надела прозрачные колготки и балетки с ремешком и позировала, широко раздвинув ноги в стороны.

В апреле дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон в прозрачном платье раздвинула ноги для фото в китайском журнале Rouge Fashionbook.