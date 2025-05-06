Самые провокационные моменты в истории Met Gala

В этом году Met Gala пройдёт под темой Superfine: Tailoring Black Style, как дань уважения чёрному дендизму. Среди почётных председателей бала — Колман Доминго, Льюис Хэмилтон, A$AP Rocky, Фаррелл Уильямс и главный редактор Vogue Анна Винтур. Также уже известно, что сам Леброн Джеймс выступит в роли почётного гостя.

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«Met Gala давно перестал быть просто благотворительным вечером с роскошными нарядами. Теперь это "Оскар" моды с элементами перформанса, протеста и случайными провалами. Это единственное мероприятие, где мода — главный герой, а играть в безопасное здесь не принято. Met Gala стал площадкой для заявлений — культурных, личных или просто безумных в духе "кэмпа"», — рассказала телеведущая и эксперт в мире моды Мелисса Риверс.

В преддверии главного модного события года вспоминаем самые громкие скандалы за всю его историю. Готовьте поп-корн, будет жарко!

«Голое» платье Шер

Ещё в 1974 году, когда большинство знаменитостей и не думали об откровенных нарядах, Шер совершила настоящую революцию. «Голое» платье, расшитое серебряными кристаллами и украшенное белоснежными перьями на рукавах и подоле, стало настоящим шоком для консервативного общества.

«Публика была в ужасе: они считали, что это не мода, а просто неприкрытое тело в стенах Метрополитен-музея», — вспоминал автор наряда Боб Маки в интервью для People.

Мелисса Риверс, эксперт в области моды, подчеркивает значимость этого момента:

«Шер не просто надела откровенный наряд — она задала новый тренд. Этот образ будто говорил: "К чему скромность, когда есть блеск страз и гений Маки?"».

Он переопределил границы допустимого в высокой моде, став эталоном смелости и стиля, который вдохновляет дизайнеров и по сей день.

16-минутный парад Леди Гаги

Леди Гага, не чуждая чудаковатых нарядов (да, мы помним про мясное платье), устроила 16-минутный парад на Met Gala в 2019 году. Звезда вышла на сцену в ярком платье-накидке в оттенке фуксия, с большим бантом в волосах и огромным шлейфом. Но этого было недостаточно, ведь затем она разделась до четырёх разных образов, все из которых были созданы Брендоном Максвеллом. В ходе дефиле свита помогла ей переодеться в чёрное платье без бретелек с бюстом, которое она носила с зонтиком, а затем в неоново-розовое платье. После певица и вовсе разделась до нижнего белья, усыпанного кристаллами, и колготок в сеточку. И это ещё до начала шоу!

Джаред Лето в костюме кошки

Карл бы точно им гордился! Джаред Лето придал балу новый смысл, появившись на гала-торжестве 2023 года в ростовом пушистом костюме кошки. Музыкант отдал дань уважения белоснежной Шуппет — любимой кошке Карла Лагерфельда, отсылаясь к главной теме года: «Карл Лагерфельд: линия красоты».

Драка в лифте между Соланж и Джей-Зи

В 2014 году после завершения Met Gala произошёл один из самых обсуждаемых светских скандалов — драка между Соланж Ноулз и Jay-Z в лифте отеля The Standard High Line. Кадры, на которых сестра Бейонсе кричит на рэпера, а затем начинает его бить ногами и кулаками, пока охранник пытается её удержать, мгновенно разлетелись по сети. Участники инцидента предпочли не комментировать ситуацию, что только подогрело интерес публики. Бейонсе, присутствовавшая при этом, сохраняла ледяное спокойствие, так что нам остаётся только строить теории!

Голый художник в стеклянной коробке

В 2017 году богемную атмосферу Met Gала нарушил дерзкий перформанс. К главному входу подъехал внедорожник, из которого двое мужчин в деловых костюмах вынесли прозрачный бокс с голым российским художником-перформансистом Фёдором Павловым-Андреевичем внутри.

Скандал разгорелся мгновенно: охрана бросилась к «экспонату», его накрыли белой простынёй, а после пожарные и вовсе принялись распиливать конструкцию. Интересно, что сам художник позже объяснял акцию как размышление о границах между искусством и элитарным мероприятием. Однако организаторы бала явно не оценили этот художественный жест — перформанс длился всего несколько минут, но успел стать одним из самых обсуждаемых моментов в истории мероприятия.

Первый выгул джунгли-платья

Задолго до того, как Джей Ло произвела фурор на «Грэмми-2000» в уже культовом платье Versace с тропическим принтом и головокружительным декольте, эта модель уже блистала на красной дорожке. Сама Донателла Версаче выбрала этот провокационный наряд для Met Gala 1999 — за целый год до сенсационного появления певицы!

Как говорила сама Донателла, «настоящая мода не боится быть первой». Конечно, её выход на Met Gala 1999 года доказал это как нельзя лучше.