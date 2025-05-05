«Чебурашка» от отеков: врач раскритиковал популярный корейский тренд

И каких только способов снятия отеков сейчас не найти на просторах интернета. Специальные патчи с охлаждающим эффектом давно не в почете. Девушки стараются пробовать новое, и делятся результатами своих бьюти-экспериментов. Одним из новомодных трендов стал так называемый «чебурашка». И пришел он к нам из Южной Кореи, страны, известной своими находками и открытиями в области индустрии красоты.

Стоило одной даме повторить «фокус» на камеру, как тысячи страдающих от утренней отечности россиянок буквально ахнули от эффекта. Однако популярный способ довольно скептично восприняли медики. Впрочем, обо всем по порядку.

Как сделать «чебурашку»

Для того, чтобы убрать лишнюю жидкость в области лица, сделав его из «рыхлого» и обвисшего снова упругим и сияющим, достаточно иметь под рукой пару обычных резинок для волос. Надеваем по одной на каждое ухо, но так, чтобы не болтались, а были зафиксированы прочно. Некоторый дискомфорт даже приветствуется. Уж 10 минут такие «мучения» можно потерпеть ради результата, уверяют последовательницы корейских леди. Ходим по дому, занимаемся привычными делами. Можно даже позавтракать или сделать прическу. А потом снимаем резинки и удивляемся отражению в зеркале. Ни мешков в области скул, ни припухлости в районе щек и век. А все благодаря лифтинг-эффекту, который якобы создают резинки.

Раздутая популярность или реальное спасение

Как ни странно, некоторые утверждают, что способ действительно работает. И даже делятся фото «до» и «после» в доказательство. Однако большая часть женщин разочарованно констатируют: никакие «чебурашки» не помогут убрать отечность. Особенно если накануне ели много соленого, запивая пенными напитками. Врач-косметолог Яна Анточи в беседе с WomanHit подтвердила неэффективность корейского тренда. Он, конечно, не навредит, но и пользы от него особой вы не увидите.