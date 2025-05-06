Как Екатерине Андреевой удается сохранять молодость

Ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева в свои 64 года может похвастаться стройной фигурой и моложавой внешностью. При этом у нее хватает энергии не только работать, но и путешествовать по миру. Сама Екатерина неоднократно заявляла, что никогда не обращалась к пластическим хирургам, но уделяет особое внимание правильному питанию и спорту. В Сети же обратили внимание, что журналистка часто появляется в кадре с отечностью на лице, а также заподозрили, что она слишком сильно редактирует свои снимки. Как на самом деле Андреевой удается выглядеть моложе своих лет? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

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Как отметила специалист, Екатерина Андреева действительно находится в отличной форме — ухоженная, энергичная, собранная. Телеведущая явно следит за собой, и тут не только про внешность, но и про дисциплину: питание, режим, уход — все это в ее системе.

Стоит отметить, что при этом у Екатерины время от времени действительно появляется отечность на лице — особенно в нижней трети, а также в зоне вокруг глаз и щек. Это может происходить по разным причинам.

«Например, такая картина может быть при нестабильной функции щитовидной железы — особенно при субклиническом гипотиреозе, когда лабораторно всё «в пределах», но по факту ТТГ на границе нормы, а ткани уже страдают. У женщин 50+ это встречается всё чаще, особенно на фоне стресса и гормональной перестройки. Также возможна чувствительность к определенным продуктам. Даже при правильном питании могут быть скрытые пищевые реакции. Например, непереносимость лактозы, глютена или гистаминоз (когда организм не справляется с переработкой гистамина — он накапливается и дает отеки, покраснения, головные боли и т.д.). Часто отеки появляются после косметологических вмешательств. В частности, после филлеров или мезотерапии лицо может выглядеть чуть припухшим, особенно если нарушен лимфоотток. Но, конечно, и нехватка сна или напряжение мышц лица (например, из-за постоянного напряжения в кадре) может привести к задержке жидкости».

По мнению диетолога, свою молодость телеведущая сохраняет несколькими способами. В первую очередь - это сбалансированное питание с фокусом на противовоспалительные продукты: зелень, жирные кислоты, минимум сахара и переработанных углеводов.

Во-вторых, физическая активность. Йога, растяжка, дыхательные практики. Это обеспечивает гибкость тела, подвижность суставов и минимизирует скованность в движениях. Из информации в Сети Екатерина Андреева улучшает лимфодренаж несколькими способами — от скульптурного массажа до банального самомассажа шеи и зоны декольте. Вполне возможно, что телеведущая делает регулярные чекапы: мониторинг щитовидки, уровня гормонов, биохимия печени и почек, витаминов группы B, железа, ферритина, гомоцистеина и маркеров воспаления, после чего можно подобрать гормонозаместительную терапию или работать с адаптогенами, биорегуляторами и митохондриальной поддержкой.

И не стоит игнорировать хронический стресс, в результате повышается уровень кортизола, который напрямую провоцируют отеки, особенно на лице.

Молодость Екатерины Андреевой — это результат системного подхода, и она прекрасно его придерживается.