Одежда для мотокросса неожиданно стала новым трендом

Чемпионат.com

Необычные вещи заполняют гардеробы модниц из разных стран. Эксперты журнала Harper’s Bazaar заявили, что прошедшие ранее Недели моды породили интересный тренд. На улицах мегаполисов всё чаще встречаются инфлюенсеры в образах, вдохновлённых эстетикой мотокросса.

Прошедшая Неделя моды породила неожиданный тренд
© Чемпионат.com

Кожаные куртки, брюки, байкерские ботинки и аксессуары — фавориты самых смелых модниц. В своих новых коллекциях вещи в подобном стиле представили сразу несколько мировых брендов. Среди них: Dior, Miu Miu, Louis Vuitton и Vetements.

Такие вещи можно носить как «самостоятельно», так и в сочетании с более классическими моделями. Например, в базовый гардероб на каждый день прекрасно впишется образ с простой белой футболкой, джинсами и грубой кожанкой в стиле мотокросса.

Тренды
Louis Vuitton