Прошедшая Неделя моды породила неожиданный тренд

Одежда для мотокросса неожиданно стала новым трендом
Необычные вещи заполняют гардеробы модниц из разных стран. Эксперты журнала Harper’s Bazaar заявили, что прошедшие ранее Недели моды породили интересный тренд. На улицах мегаполисов всё чаще встречаются инфлюенсеры в образах, вдохновлённых эстетикой мотокросса.
Кожаные куртки, брюки, байкерские ботинки и аксессуары — фавориты самых смелых модниц. В своих новых коллекциях вещи в подобном стиле представили сразу несколько мировых брендов. Среди них: Dior, Miu Miu, Louis Vuitton и Vetements.
Такие вещи можно носить как «самостоятельно», так и в сочетании с более классическими моделями. Например, в базовый гардероб на каждый день прекрасно впишется образ с простой белой футболкой, джинсами и грубой кожанкой в стиле мотокросса.