Стилист перечислил обувь, которая должна быть у каждой модницы

Весна пришла — значит, самое время обновить обувной гардероб. Но важно купить не только новую, но и нужную пару. Стилист Елена Крючкова назвала главные модели этого сезона, которые должны быть у каждой.

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Классические балетки с заостренным носом

Балетки вернулись! Но не те, что мы носили в школе. Сейчас в моде удлиненный нос, который делает ножку визуально изящнее.

«Заменяют лоферы и слипоны, выглядят женственно и современно», — комментирует эксперт.

Такая обувь идеально подойдет как для романтических образов, так и отлично будет сочетаться с прямыми джинсами и пиджаками в офисном стиле. Лучше выбирать модели из телячьей кожи или атласа в черном, бежевом и бордовом оттенке.

Лоферы

Пожалуй, это самая базовая обувь на все времена. В прохладную погоду их можно носить с теплыми гетрами, а в разгар лета с тонкими гольфами или на босую ногу. Сейчас особенно актуальны модели с массивной пряжкой. Присмотритесь к парам из мягкой кожи в оттенках шоколада, ржавчины или лаванды, они будут безукоризненно смотреться на ноге и очень удобно сидеть.

Топсайдеры

Возможно, многие вообще забыли про топсайдеры, но они вернулись! Только теперь в дерзком виде: в тренде модели из переработанного нейлона с пробковой подошвой и яркими стежками. Особенно свежо будут смотреться с льняными шортами и поло в стиле old money. Стилист также рекомендует сочетать их с носками в сетку для смелого акцента.

Ковбойские туфли

Почувствуйте себя главным героем вестерна в туфлях с острым носом и небольшим каблуком. Лучше всего выбирать модели из искусственной змеиной кожи или мягкого велюра. Наш эксперт рекомендует составить образ с джинсами-клеш и кроп-топом или носить с плиссированной юбкой для романтики с ноткой дикого запада.

Мюли

Тренд этого года — мюли с «подушкой» на подошве. Мягкий валик у пятки сделает вашу походку еще воздушнее и изящнее. Другая, не менее популярная модель, гибрид мюли и балеток: с открытой пяткой и закрытым носом. Берите пудровые или графитовые модели, сочетайте их с широкими брюками и объемным блейзером или с мини-платьями в стиле 90-х — и вы будете неотразимы!

Слингбэки

Самые модные модели — с двойным ремешком в виде перекрещивающихся лямок и каблуком «капелькой». В качестве материала выбирайте матовую кожу или шелк. Это универсальная обувь, но особенно интересно она будет смотреться с костюмами-двойками или же с плиссированными брюками.

Кеды

Комфорт и удобство — всегда на первом месте. Самые актуальные кеды в этом сезоне: «воздушные» с перфорацией в стиле Maison Margiela и грубые парусиновые модели. Сделайте акцент на грязно-белых, хаки или неоновых кедах и носите их с платьями в эстетике бохо или карго-шортами и гольфами.

Главные ошибки в выборе весенней обуви

1. Игнорирование погодных условий

Например, не стоит покупать замшевые балетки, если вы живете в регионе с частыми дождями. Иначе ваш образ может быть не только не практичным, но и неуместным.

2. Неправильный баланс пропорций

Нельзя надевать массивные платформы с широкими брюками в пол, так образ становится визуально тяжелым. Лучше сочетать объемную обувь с укороченными штанинами или облегающим низом.

3. Выбор не дышащих материалов

Кроссовки из кожзама без перфорации лучше не носить даже весной, ноги будут потеть и в +15°C, не говоря уже о знойной жаре. Стилист советует носить дышащие мембраны или натуральные ткани.

4. Слепое следование трендам в ущерб комфорту

«Часто мы хотим купить трендовую обувь, не задумываясь, насколько это удобно и безопасно для наших стоп», — отмечает эксперт.

Такие покупки после первой носки могут месяцами лежать в коробке. Чтобы этого избежать, перед покупкой необходимо проверять подошву на гибкость и наличие супинатора.

5. Невнимание к цветовой гармонии

Сочетание ярко-красных туфель с оливковым пальто будет неудачным из-за конфликта оттенков. В этом случае стилист рекомендует использовать цветовой круг. Например, сочетать противоположные цвета: синий и оранжевый.