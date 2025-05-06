Кайли Дженнер явилась на Met Gala в модном образе

Американская телезвезда Кайли Дженнер пришла на ежегодный бал Met Gala в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Page Six.

© globallookpress

27-летняя предпринимательница вышла на публику в платье Ferragamo с глубоким декольте, прозрачным корсетным лифом и длинной юбкой с разрезом до бедра.

© Lenta.ru

Основательница бренда Khy выбрала черные туфли на каблуках в качестве обуви. Свой образ она завершила серьгами Lorraine Schwartz и длинными прозрачными перчатками.

Ранее в мае сообщалось, что Наоми Кэмпбелл со скандалом запретили присутствовать на Met Gala. Причиной стал конфликт с редактором журнала Vogue и организатором бала Анной Винтур в 2024 году.