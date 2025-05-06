Голливудская актриса Николь Кидман кардинально сменила имидж. Об этом сообщает издание People.

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57-летняя Николь Кидман продемонстрировала экстремально короткую стрижку на балу Met Gala, который прошел 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Стилист Адир Абергель также добавил актрисе больше темных прядей. На красной дорожке артистка появилась в черном платье-бюстье Balenciaga в винтажном стиле, украшенном бантами, колготках в сетку, туфлях на каблуках и массивных блестящих серьгах.

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В марте Николь Кидман стала гостьей премьеры фильма «Холланд», которая прошла в рамках кинофестиваля SXSW в Остине, штат Техас. Актриса вышла в свет в полупрозрачном черно-белом платье и лаковых туфлях на каблуках. Артистка также надела массивные серьги, часы и кольца.

В апреле папарацци засняли Николь Кидман на съемочной площадке сериала «У Марго проблемы с деньгами» в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена с рыжими волосами, часть которых убрана в хвосты. Артистке также сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ. Знаменитость была одета в синее кружевное платье, красные сетчатые колготки и кожаные ботинки на шнуровке.