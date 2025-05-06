Холли Берри вышла в свет в «голом» платье

Голливудская актриса Холли Берри появилась на публике в «голом» платье без белья. Фото опубликованы на сайте People.

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58-летняя Холли Берри посетила бал Met Gala, который состоялся 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Голливудская актриса позировала на ковровой дорожке в черном прозрачном макси-платье в полоску от Лакуана Смита, украшенном пайетками. При этом артистка не стала надевать белье. Знаменитость добавила к образу укороченный жакет, босоножки на каблуках, шляпу, серьги, колье и кольца. Холли Берри уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и розовой помадой.

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В этот раз тема Met Gala — «Superfine: Tailoring Black Style» («Супертонкий: Создание черного стиля»). Главный редактор журнала моды Vogue Анна Винтур пригласила на бал Шакиру, Мэри Джей Блайдж, Lizzo, Doechii, Дуа Липу, Мадонну, Николь Кидман, Зендаю, Рианну, а также моделей Амелию Грэй и Эшли Грэм. Кроме того, в списке оказалась актриса скандального фильма «Белоснежка» Рэйчел Зеглер.