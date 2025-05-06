Хейли Бибер посетила Met Gala в мини-платье

Жена певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте и на шпильках. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

28-летняя Хейли Бибер посетила бал Met Gala, который состоялся 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Модель появилась на мероприятии без своего супруга. Манекенщица позировала перед фотографами в черном мини-платье с глубоким декольте Saint Laurent, капроновых колготках и лаковых босоножках на шпильках. Хейли Бибер завершила образ серьгами с бриллиантами, колье, часами, браслетом и кольцами. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.

© Газета.Ru

В конце августа прошлого года Джастин Бибер сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У влюбленных родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером. Артист опубликовал фото крошечной ступни малыша, а после удалил. Затем он выкладывал и удалял пост еще несколько раз. Позже подруга пары случайно рассказала, что пополнение в семье Джастина и Хейли Бибер произошло 22 августа.

Недавно инсайдер издания Daily Mail рассказал, что модель призвала близких молиться за мужа. Манекенщица обеспокоена поведением супруга после голодания.