Charli XCX в прозрачной юбке появилась на Met Gala

Популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, в откровенном наряде посетила бал Met Gala. Снимки публикует Page Six.

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32-летняя исполнительница появилась на ковровой дорожке в образе авторства дизайнеров бренда Ann Demeulemeester. Знаменитость запечатлели в пиджаке с перьями и прозрачной черной юбке с высоким разрезом и длинным шлейфом. К тому же она надела высокие ботфорты и завершила образ ювелирными изделиями с бриллиантами.

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В Нью-Йорке завершился очередной бал Met Gala, на этот раз призванный прославлять стиль чернокожих мужчин начала XVIII века под темой Superfine: Tailoring Black Style («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве»).

В апреле певица Charli XCX похвасталась фигурой в бикини. В качестве обуви звезда выбрала вьетнамки. При этом в руках знаменитость держала бокал с красным напитком.