Лучшие звездные образы с Met Gala 2025

В Нью-Йорке завершился очередной бал Met Gala, на этот раз призванный прославлять стиль чернокожих мужчин начала XVIII века под темой Superfine: Tailoring Black Style («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве»). И если в прошлые годы главными гостями были женщины, то сейчас, благодаря особенному дресс-коду, в центр внимания попали знаменитые мужчины. Так, актера Барри Кеогана отправили на собрание кардиналов, а телезвезда Демсон Идрис отличился покрытым стразами гоночным шлемом. Не обошлось и без нарочитой сексуальности, которую публике демонстрировали Ким Кардашьян, Холли Берри и Сабрина Карпентер.

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Чем еще удивляли гости ковровой дорожки — в галерее «Ленты.ру».

Рэперша Megan Thee Stallion, не изменяя своему стилю, предстала перед камерами в блестящем платье с глубоким декольте и высоким разрезом на юбке. Кастомный наряд Michael Kors дополняло гигантское пальто из белого меха — в этом году многие гости Met Gala, следуя теме мероприятия, завершали образы меховыми предметами гардероба.

Любительница эффектных нарядов телезвезда Ким Кардашьян и сейчас привлекла всеобщее внимание черным нарядом из крокодиловой кожи. Нитки жемчуга на бедрах и ожерелья из крупных камней в зоне декольте украсили образ от дизайнеров Chrome Hearts, а дополняла наряд шляпа в тон.

Любительница кошачьих принтов Doja Cat, не изменяя своему вкусу, посетила мероприятие в боди Marc Jacobs, лиф которого украшала расцветка в виде окраса оцелота — хищника из семейства кошачьих, который обитает в Америке. По словам рэперши, она сама выбирала принт наряда.

«Персонализация — главная особенность сегодняшней темы бала», — напомнила она.

Звезда фильма «Формула-1» Демсон Идрис удивил гостей ярким появлением. Сначала актер предстал перед публикой в шлеме, покрытом 20 тысячами кристаллов Swarovski, и гоночном костюме, который вскоре ассистенты разорвали прямо на нем. Под ним оказался кастомный костюм авторства дизайнеров бренда Tommy Hilfiger.

«Это было смело, неожиданно и стало прекрасным примером того, что мы называем "поворотом Томми"», — так образ Идриса описал автор наряда.

Самая титулованная гимнастка в мире Симона Байлз напомнила поклонникам о своих победах, появившись на ковровой дорожке в ярко-синем платье с серебристыми акцентами. В аналогичных цветах спортсменка выступала на последней Олимпиаде. Байлз посетила бал в сопровождении супруга, игрока в американский футбол Джонатана Оуэнса.

A$AP Rocky буквально понял дресс-код бала Tailored for You («Сшито для вас») и сам разработал свой наряд для дорожки. Классический черный костюм рэпера дополняли массивные украшения с драгоценными камнями, в том числе эксклюзивный зонт Briony Raymond, покрытый бриллиантами весом 90 карат.

Однако бриллианты — не главная отличительная деталь зонта. Поклонники обратили внимание, что ручка изделия была выполнена в форме пистолета: в соцсетях фанаты предположили, что это отсылка к судебному разбирательству, в ходе которого музыканта обвиняли в стрельбе из огнестрельного пистолета по его другу Террелу Эфрону. Ему грозило 24 года тюрьмы, но в итоге певца признали невиновным.

А Рианне, которую традиционно считают одной из самых стильных приглашенных, и на этот раз удалось привлечь к себе внимание аудитории. Певица появилась на дорожке одной из последних и удивила публику не костюмом Marc Jacobs и украшениями Cartier, а анонсом уже третьей беременности. Видимо, возвращаться в музыкальную индустрию исполнительница пока не планирует.

В то же время оскароносная актриса Николь Кидман предпочла черное платье Balenciaga Haute Couture с заниженной линией талией. Наряд гостьи, вдохновленный платьем из коллекции Кристобаля Баленсиаги 1952 года, вручную шили более 700 часов. В знак уважения к теме вечера Superfine: Tailoring Black Style знаменитость появилась на публике с собранной прической в духе XVIII века.

Американский актер Колман Доминго отдал дань уважения легендарному бывшему креативному директору Vogue Андре Леону Телли, выбрав в качестве наряда кейп Valentino, который для него создал итальянский модельер Алессандро Микеле. В кейпе аналогичного цвета стилист Мишель Обамы и судья шоу «Топ-модель по-американски» посетил Met Gala в 2011 году.

А атласный образ автогонщика Льюиса Хэмилтона в молочном цвете отлично олицетворял стиль денди. Образ сопредседателя бала подбирала Уэльс Боннер — лондонский дизайнер, которая годами создает одежду, прославляющую афроамериканскую культуру.

Любимица зумеров Сабрина Карпентер стала одной из немногих приглашенных, выбравших откровенные наряды. Певица вышла на ковровую дорожку в одном боди цвета бургунди люксового бренда Louis Vuitton с длинным шлейфом и белым воротником.

«В прошлые разы на Met Gala я не могла сходить в туалет из-за нарядов. Наконец сегодня я смогу это сделать и узнаю, как выглядит туалет в музее», — пошутила Карпентер в интервью Vogue.

Легендарная Дайана Росс посетила Met Gala впервые с 2003 года. 81-летняя певица прибыла на бал в роскошном платье с пятиметровой шалью, которую несли шесть ассистентов. Исполнительница рассказала, что на внутренней части шали дизайнеры вышили имена всех ее детей и внуков. Росс появилась на дорожке с сыном Эваном, который и уговорил ее прийти на мероприятие, несмотря на концертный тур.

Памела Андерсон решила не отвлекать внимание от роскошного блестящего платья Tory Burch, появившись на дорожке без макияжа. К тому же актриса отказалась от объемной укладки, представив публике новый имидж. Знаменитость сменила прическу, на этот раз отдав предпочтение каре с короткой прямой челкой.

Большинство гостей выбрали черно-белые тона, а привычно яркая певица Шакира появилась на ковровой дорожке в розовом платье Prabal Gurung с прозрачными вставками. К наряду предполагался шлейф, надеть который оказалось настоящим испытанием.

«Это то, что происходит за кулисами и чего люди не видят. Бедная Шакира», — прокомментировала экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер, которая увидела, как ее коллегу случайно укололи во время закрепления шлейфа.

Наряд ирландского актера Барри Кеогана, созданный для него модным домом Valentino, не пришелся по душе поклонникам.

«Барри перепутал Met Gala с собранием кардиналов?» — шутили они в соцсетях.

А некоторые фанаты и вовсе сравнили телезвезду с «Каратэ-пацаном».

Рэперша Карди Би и актриса Холли Берри вместе появились на ковровой дорожке благотворительного вечера. Обе знаменитости предпочли нарочито сексуальные наряды: певица выбрала зеленый костюм Burberry с глубоким декольте, а телезвезда — платье-рыбку LaQuan Smith с прозрачными вставками.

Американская модель и по совместительству возлюбленная актера Брэдли Купера Джиджи Хадид привнесла своим нарядом Miu Miu особую романтику. Вопреки ожиданиям общественности манекенщица не дебютировала на ковровой дорожке с помолвочным кольцом, но покрытое кристаллами золотое платье все равно впечатлило публику. Хадид также сделали прическу Victory Rolls 1940-х годов, названную в честь летчиков-истребителей Второй мировой войны и вращений, которые они делали после победных тактических маневров.

В прессе образ наконец получившей должное признание у критиков Деми Мур сравнили с гигантским галстуком, что идеально соотносится с темой бала Superfine: Tailoring Black Style. Автором яркого образа выступил американский модельер Том Браун.

Легендарную теннисистку Серену Уильямс в сети окрестили Золушкой из-за небесно-голубого атласного платья и накидки авторства бренда Moncler.

«Для каждого денди найдется свое платье», — так собственный образ описала спортсменка.

На красной дорожке Met Gala, облачившись в черный образ Alaïa, впервые за шесть лет появилась американская певица Майли Сайрус. Созданный модельером Питером Мюльером наряд дополнили украшения Cartier. Звезда оценила дресс-код бала как возможность выйти за рамки и продемонстрировать свою индивидуальность.

«Я думаю об этих образах как о доспехах. Это представление силы и мощи. Вот как я отношусь к моде. Поэтому мне нравится видеть, как все наряжаются и демонстрируют эту силу», — высказалась знаменитость.

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини поднялась по ступеням Метрополитен-музея в Нью-Йорке в черном блестящем платье Miu Miu, полностью расшитом пайетками. При создании наряда дизайнеры вдохновлялись голливудской звездой Ким Новак, известной по своей культовой роли в фильме «Легенда о Лайле Клэр» 1967 года.

В этом году 28-летняя американская актриса Зендея поддержала дресс-код на «сшитые для тебя» индивидуальные наряды в стиле денди. Телезвезда предпочла белый тотал-лук Louis Vuitton, созданный креативным директором модного дома Фарреллом Уильямсом. Еще одной яркой деталью образа стало помолвочное кольцо от актера Тома Холланда, которое тут же заметили поклонники пары.

Появление певицы Мадонны ознаменовало ее возвращение на Met Gala впервые за семь лет. 66-летняя исполнительница прибыла на бал с сигарой в руках, представ перед публикой в костюме цвета слоновой кости Tom Ford. Наряд для исполнительницы разрабатывал модельер Хайдер Акерманн.

Экстремально похудевшая рэперша Lizzo дебютировала с новым имиджем, выйдя в свет с распущенными волосами оттенка платиновый блонд. 37-летняя певица продемонстрировала фигуру в образе диснеевского персонажа Круэллы Де Виль. Открытое черно-белое платье Christian Siriano, состоящее из трехслойного корсета, было сшито за три дня. Дизайнер отметил, что при создании платья было крайне важно подчеркнуть изгибы Lizzo.