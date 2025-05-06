Энн Хэтэуэй заподозрили в пластике после появления на Met Gala

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй спровоцировала слухи о пластике лица. Об этом сообщает издание Page Six.

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42-летняя Энн Хэтэуэй пришла на бал Met Gala, который состоялся 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Актриса позировала перед фотографами в наряде Versace, состоящем из белой рубашки, блестящей черной юбки-макси и туфель на каблуках. Артистка дополнила образ массивным колье и кольцами. Знаменитости собрали волосы в высокий хвост и сделали макияж в естественном стиле.

Интернет-пользователи обратили внимание, что Энн Хэтэуэй стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала пластические операции. Пока одни восхищались внешним видом актрисы, другие критиковали ее лицо.

«Выглядит очень естественно, если учесть, что она сделала операцию!», «Какое идеальное лицо испорчено. Она так изящно старела», «Честно говоря, она никогда не выглядела так хорошо», «Ботокс, филлеры и подтяжка глаз», «Полагаю, она сделала полную хирургическую подтяжку лица», — обсуждали читатели Page Six.

В этот раз тема Met Gala — «Superfine: Tailoring Black Style» («Супертонкий: Создание черного стиля»). Главный редактор журнала моды Vogue Анна Винтур пригласила на бал Шакиру, Мэри Джей Блайдж, Lizzo, Doechii, Дуа Липу, Мадонну, Николь Кидман, Зендаю, Рианну, а также моделей Амелию Грэй и Эшли Грэм. Кроме того, в списке оказалась актриса скандального фильма «Белоснежка» Рэйчел Зеглер.