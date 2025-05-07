Врач подготовил чек-лист, как подобрать SPF

Солнцезащитное средство — летний щит для вашей кожи. Но вот выбрать идеальный SPF — задача не из простых. Врач-косметолог, специалист по инъекционным методикам Диана Салмановна поделилась с «Вечерней Москвой» чек-листами, на которые можно опереться при покупке солнцезащитного крема.

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Чек-лист по подбору крема по типу кожи:

Для чувствительной кожи лучше выбирать «детские» формулы, без отдушек и лишних добавок. Они бережно защищают, не вызывая покраснений и зуда.

Если у вас жирная или комбинированная кожа, обратите внимание на матирующие текстуры — пудровые санскрины, легкие флюиды, которые не превратят лицо в блинчик к обеду.

При склонности к высыпаниям ищите заветные пометки «non-comedogenic» и «oil-free» — это значит, что ваши поры смогут дышать и не забьются.

Если кожа зрелая — ищите формулы с антиоксидантами и антивозрастными компонентами. Некоторые средства работают как настоящие многозадачники: отражают ультрафиолет, борются с тусклостью и даже защищают от городского смога.

Чек-лист по компонентам в составе крема:

Подбирайте защиту от всего спектра излучения. Среди всех красивых и заумных надписей на упаковке солнцезащитного средства эти два слова должны стать вашим маяком. Пометки «UVA/UVB» или «PA+++» — это не просто маркетинговый трюк, а гарантия того, что вы защищены по всем фронтам. UVA-лучи коварно работают на старение кожи, проникая в глубокие слои, а UVB-лучи быстро дают о себе знать болезненными ожогами. Поэтому забудьте о вариантах без этой надписи, потому что только полноценная защита принесет коже ощутимую пользу.

Многие все еще выбирают химические средства — они впитываются без следа, не выбеливают и не конфликтуют с природным тоном кожи. Однако важно внимательно читать состав: некоторые фильтры, вроде оксибензона, могут навредить и коже, и окружающей среде.

Чем лаконичнее состав, тем спокойнее кожа и ваша душа. Если вы когда-либо ощущали жжение или зуд после нанесения солнцезащитного крема, скорее всего, дело в раздражающих добавках. Ароматизаторы, красители, некоторые химические соединения — польза от таких ингредиентов сомнительная, а вот риск — вполне реальный.

Если хотите защититься от солнца максимально бережно, обратите внимание на минеральные (или физические) солнцезащитные средства. Они работают буквально как зеркало — не проникают в кожу, а отражают ультрафиолет, создавая на поверхности защитный барьер. В составе ищите цинк или диоксид титана — это проверенные временем компоненты, которые подойдут даже детям.

Тем, кто предпочитает более легкие текстуры и невидимый финиш, стоит попробовать химические солнцезащитные средства. Они впитываются в кожу и работают по-другому: преобразуют солнечное излучение в тепло и выводят его. Это может быть не лучшим выбором для детей и беременных женщин, но для взрослых с нормальной или возрастной кожей — вполне комфортный вариант. Особенно, если вы запланировали занятие спортом, активный отдых или просто не хотите переживать, что крем потечет от жары.

Распространенные ошибки в использовании SPF:

Главное заблуждение: «Я нанесла с утра — и готово». Увы, солнцезащитный крем не работает по принципу магического заклинания на весь день. Через пару часов его эффективность снижается. Так что под рукой должно быть средство, которое легко обновить в течение дня — спрей, пудра или стик. Иначе защита превратится в иллюзию.

«SPF 30+ — это минимум». К сожалению, SPF ниже 30 — это как зонтик с дырками во время ливня — вроде есть, но толку мало. Он задерживает около 97 процентов вредных UVB-лучей, а SPF 50 — уже 98 процентов. Разница кажется небольшой, но для вашей кожи это может стать решающим фактором между вечером с прохладным компрессом и спокойным днем без последствий.

Макияж с SPF — не волшебная броня. Да, приятно думать, что тональный крем с защитой — это уже половина дела, но если на упаковке указано SPF 15 или даже 20, этого недостаточно для полноценной защиты. Не стоит обольщаться: декоративная косметика с фильтрами — это скорее бонус, чем полноценный щит от солнца. Лучше использовать обычное солнцезащитное средство как финальный шаг ухода, а уже сверху — любимый BB-крем или тон. Кстати, если хочется упростить утреннюю рутину, попробуйте тонирующий крем с SPF — он заменит сразу несколько средств.

При выборе любой косметики важно внимательно изучать состав, ведь некоторые компоненты могут нанести вред коже и здоровью в целом. Какие ингредиенты должны насторожить, почему их стоит избегать и как подобрать безопасный крем, «ВМ» узнала у косметолога Натальи Рябиновой.