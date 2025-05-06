Ким Кардашьян выбрала костюм из крокодиловой кожи для Met Gala 2025
Ким Кардашьян вновь доказала, что умеет затмить всех даже несмотря на опоздание. В этом году она появилась на Met Gala, когда большинство гостей уже принялись за ужин, но её выход однозначно стоил ожидания. Звезда выбрала дерзкий костюм от Chrome Hearts — облегающий корсет и юбку с эффектным шлейфом из чёрной кожи с крокодиловым принтом.
Лос-анджелесский бренд известен своими смелыми рокерскими образами, и наряд Кардашьян полностью соответствовал этой эстетике. Она дополнила лук «с характером» кожаной шляпой, жемчужным поясом-цепью и роскошными бриллиантовыми украшениями от Mooussaieff. Мягкие локоны стали элегантным контрастом и напоминанием, что она настоящая дива.
Перед выходом на красную дорожку Ким была замечена покидающей отель Mark вместе со старшей дочерью Норт. Для Кардашьян такие эффектные появления на Met Gala уже стали традицией — вспомнить хотя бы её выход в том самом «голом» платье Мэрилин Монро в 2022 году или сенсационное «мокрое» платье от Thierry Mugler в 2019.
«Каждый раз я стараюсь удивлять. Chrome Hearts создал нечто особенное, что идеально отражает мой нынешний стиль», — призналась Ким журналистам.
Идеальный тандем дерзости и гламура!