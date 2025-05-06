Ким Кардашьян выбрала костюм из крокодиловой кожи для Met Gala 2025

Ким Кардашьян вновь доказала, что умеет затмить всех даже несмотря на опоздание. В этом году она появилась на Met Gala, когда большинство гостей уже принялись за ужин, но её выход однозначно стоил ожидания. Звезда выбрала дерзкий костюм от Chrome Hearts — облегающий корсет и юбку с эффектным шлейфом из чёрной кожи с крокодиловым принтом.

Лос-анджелесский бренд известен своими смелыми рокерскими образами, и наряд Кардашьян полностью соответствовал этой эстетике. Она дополнила лук «с характером» кожаной шляпой, жемчужным поясом-цепью и роскошными бриллиантовыми украшениями от Mooussaieff. Мягкие локоны стали элегантным контрастом и напоминанием, что она настоящая дива.

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Перед выходом на красную дорожку Ким была замечена покидающей отель Mark вместе со старшей дочерью Норт. Для Кардашьян такие эффектные появления на Met Gala уже стали традицией — вспомнить хотя бы её выход в том самом «голом» платье Мэрилин Монро в 2022 году или сенсационное «мокрое» платье от Thierry Mugler в 2019.

«Каждый раз я стараюсь удивлять. Chrome Hearts создал нечто особенное, что идеально отражает мой нынешний стиль», — призналась Ким журналистам.

Идеальный тандем дерзости и гламура!