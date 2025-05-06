После 30 лет кожа начинает терять тонус и требует более внимательного ухода. Чтобы сохранить ее здоровой и сияющей, важно пересмотреть базовую рутину и добавить активные компоненты.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это мягкие кислоты. Средства с AHA- и BHA-кислотами мягко отшелушивают кожу, улучшают рельеф и придают ей гладкость.

Следующий шаг – ретинол. Он помогает ускорить обновление клеток и борется с первыми признаками старения, но требует аккуратного введения и индивидуального подбора, желательно под контролем специалиста.

Кому нельзя делать филлеры и биоревитализацию

Не забывайте и про базовые элементы ухода – гиалуроновую кислоту и коллаген. Они поддерживают упругость кожи, особенно в условиях стресса или резкого снижения веса.

Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Ирина Баратова.