Бывшая жена Моргенштерна решилась на пластику груди

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина решилась на коррекцию внешности после экстремального похудения. Детали операции она рассказала в ролике в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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24-летняя инфлюэнсерша призналась, что после потери 10 килограммов ее не устроила форма груди, в связи с чем она сделала пластику, установив импланты.

«На самом деле я очень сильно волновалась. Но в итоге для меня это прошло так же быстро, как и для вас», — рассказала Зинатуллина.

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По словам юзерши, в клинике для удобства ей выдали черное нижнее белье Skims. Бывшая избранница певца подчеркнула, что осталась довольна результатом работы врача Дмитрия Мельникова, который провел операцию в Дубае.

В марте бывшая жена Моргенштерна раскрыла секрет похудения. Блогерша ответила на вопросы подписчиков, которые интересовались действенными методами коррекции веса.