Автогонщик Льюис Хэмилтон удивил нарядом на Met Gala

«Боже мой, это что за безобразие вообще?!» Хэмилтон удивил нарядом на Met Gala
После скандала в Ferrari на Гран При Майами Льюис Хэмилтон отправился отнюдь не в штаб-квартиру команды в Италии. Семикратный чемпион мира Формулы 1 поехал в Ньй-Йорк, чтобы принять участие в ежегодном благотворительном бале Института костюма Met Gala, посвященном американской моде.
На красной дорожке Met Gala актеры, модели и другие знаменитости традиционно выходят в ярких и иногда необычных нарядах. Хэмилтон не стал исключением и появился на публике в белоснежном костюме и берете с многочисленными драгоценными украшениями, такими как кольца и различные подвески.
«Пусть его оштрафуют на пять мест на старте»
Мнение болельщиков Формулы 1 в соцсетях разделилось. Одни похвалили Льюиса Хэмилтона за его наряд, а другие раскритиковали и упрекнули гонщика Ferrari за то, что на фоне ситуации в команде он занимается подобными мероприятиями.
- @PaulEGonzalez3: «Ужасно».
- @adityanandal21: «Почему бы ему просто не сесть за руль симулятора и не заняться улучшением машины? Хотя, подождите, тогда он устроит ещё больше скандалов на трассе».
- @Rturcato83: «Лучше отправиться на гала-концерт, чем лететь в Маранелло, чтобы обсудить ситуацию в команде, да?»
- @Nikkipage44: «Суперзвезда».
- @Hysteria87: «Боже мой, это что за безобразие вообще?!»
- @Pia_Soun: «Потрясающе!»
- @cmclarnon89: «Пусть его оштрафуют на пять мест на стартовой решетке за этот кошмарный наряд».
- @Bednarz11: «Ну как его можно не любить?»
- @StrutV22: «Боже, мне за него неловко».
- @FrankFroes10168: «Если вспомнить, в чём он иногда приезжает в паддок, выглядит не так и плохо».