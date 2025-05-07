Автогонщик Льюис Хэмилтон удивил нарядом на Met Gala

После скандала в Ferrari на Гран При Майами Льюис Хэмилтон отправился отнюдь не в штаб-квартиру команды в Италии. Семикратный чемпион мира Формулы 1 поехал в Ньй-Йорк, чтобы принять участие в ежегодном благотворительном бале Института костюма Met Gala, посвященном американской моде.

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На красной дорожке Met Gala актеры, модели и другие знаменитости традиционно выходят в ярких и иногда необычных нарядах. Хэмилтон не стал исключением и появился на публике в белоснежном костюме и берете с многочисленными драгоценными украшениями, такими как кольца и различные подвески.

«Пусть его оштрафуют на пять мест на старте»

Мнение болельщиков Формулы 1 в соцсетях разделилось. Одни похвалили Льюиса Хэмилтона за его наряд, а другие раскритиковали и упрекнули гонщика Ferrari за то, что на фоне ситуации в команде он занимается подобными мероприятиями.