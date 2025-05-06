Новая прическа Памелы Андерсон на Met Gala вызвала споры в сети

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон посетила Met Gala с новой прической и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

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57-летняя знаменитость пришла на бал в сером платье Tory Burch, расшитом многочисленными цветными кристаллами. При этом звезда продемонстрировала новую стрижку каре с прямой челкой. В качестве аксессуаров она выбрала серьги и заколку в тон наряду.

Пользователи сети неоднозначно оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом.

«Мне нравится "новая" Памела Андерсон. Она выглядит великолепно. Она правильно сделала, что сменила имидж», «Она стареет грациозно», «Памела выглядит прекрасно для своего возраста», — написали одни. «Сиа, это ты?», «Я не против, что она ходит без макияжа, но прическа ей не идет!», «Этот образ ужасен», — возмутились другие.

В марте наряд Памелы Андерсон на красной дорожке оценили в сети фразой «симпатично, но безвкусно». Звезда «Спасателей Малибу» выбрала для мероприятия оверсайз жакет.