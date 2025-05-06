A$AP Rocky объяснил свою любовь к женским вещам

Популярный рэпер A$AP Rocky объяснил желание носить женские вещи. На эту тему он высказался в подкасте Vogue.

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Музыкант признался, что часто ворует одежду и аксессуары из гардероба своей возлюбленной, певицы Рианны. По словам исполнителя, он не видит грани между феминностью и маскулинностью.

«Я делаю то, что хочу. Я хочу стать катализатором к действию для других смелых мужчин», — уточнил он.

Певец признался в отсутствии для него каких-либо барьеров при составлении образов.

«Килты, жемчуг и майки на голове должны выглядеть женственно — в этом и есть суть. И напомню, что все это изначально носили как раз африканские мужчины, а не женщины», — пояснил рэпер.

В заключение A$AP Rocky подчеркнул, что Рианна также часто берет вещи из его гардероба.

«Она даже не знает о некоторых предметах гардероба, которые я украл. Иногда она видит фото папарацци и говорит: "Это же моя чертова куртка Miu Miu, которую я не могу найти с 2021 года. Что за ерунда?"» — шутит рэпер.

В январе A$AP Rocky вышел в свет с сумкой за 1,2 миллиона рублей.