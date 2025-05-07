Александр Рогов назвал новый тренд среди аксессуаров

Ведущий шоу «Модный приговор» и стилист Александр Рогов назвал трендом «желейные корзинки». Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

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«Самыми актуальными сумками этим летом будут вовсе не плетеные корзинки из рафии, как вам могло показаться, а так называемые, Jelly Baskets (Желейные корзинки — "Газета.Ru"). С такими и за овощами на рынок, и на пляж, и по городу с ноутбуком и для контента попозировать!» — сообщил Рогов.

До этого ведущий «Модного приговора» назвал белую юбку-солнце трендом весны. Стилист посоветовал сочетать этот предмет гардероба с мягким объемным свитером, черным верхом, голубой рубашкой, тельняшкой или жилетом.

Рогов также рекомендовал приобрести «кепку деда». По словам ведущего «Модного приговора», бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских головных уборов. Стилист назвал главным модным условием то, что их нужно носить козырьком вперед и чуть надвигая на глаза.

В конце апреля Рогов призвал носить вьетнамки с джинсами, костюмными брюками, пижамными штанами.