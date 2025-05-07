Какая обувь будет в тренде летом 2025 года

Вдохновляйтесь подборкой самых актуальных моделей, которые помогут шагнуть в тёплый сезон с уверенностью.

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Гибрид кроссовок и балеток

Одним из главных хитов сезона стали «сникерины» — обувь, объединяющая спортивный стиль кроссовок и элегантность балеток. Крупные бренды, такие как Puma, Nike и adidas, представили свои версии этого тренда. Puma превратила культовую модель Speedcat в изящные балетки, Nike украсила Air Rift атласными лентами, а adidas перевыпустила архивную пару Taekwondo Mei Ballet. Цены варьируются от 9 999 ₽ за модель от Lime до 153 000 ₽ за Louis Vuitton.

Низкий каблук

Эпоха головокружительных шпилек уходит в прошлое. Аналитики моды отмечают спад продаж обуви на высоких каблуках на 12% по сравнению с 2024 годом. Даже Christian Louboutin, символ шпилек, увеличил ассортимент балеток на 38%. В фокусе — устойчивые модели: слингбэки, мюли и лодочки на kitten heel или танкетке. Они практичны и универсальны, подходят как для офиса, так и для вечерних прогулок. Среди ярких примеров — туфли Casadei за 69 900 ₽, Moschino за 74 600 ₽ или более доступные варианты от Ekonika за 17 990 ₽.

Мягкие лоферы

Грубые лоферы с массивной подошвой уступают место мягким моделям, напоминающим домашнюю обувь. Тренд, зародившийся в коллекции Miu Miu весна-лето 2025, подхватили российские бренды: Duet.by.me (27 800 ₽), Ekonika (14 990 ₽). Эти лоферы идеальны для жарких дней и легко сочетаются с лёгкими платьями или джинсами.

Яхтенные туфли

Яхтенные туфли, популяризированные Miu Miu, продолжают завоёвывать популярность. Теперь их носят не только на палубах, но и в офисах, заменяя традиционные лоферы. Стилисты советуют сочетать топсайдеры с джинсами и кожаными бомберами для неформального образа. Среди моделей — топсайдеры Bally за 99 450 ₽, Razumno за 37 000 ₽ или бюджетные Limé за 13 999 ₽.

Домашняя обувь

Обувь, напоминающая тапочки, остаётся в моде. Инфлюенсеры носят их с шароварами и пальто.

Сандалии с кольцом

Сандалии с ремешком вокруг большого пальца, вдохновлённые образами Рианны, продолжают тренд прошлого лета. Они стали альтернативой для тех, кто хочет добавить изюминку без драгоценностей. Их можно носить с лёгкими платьями или укороченными брюками, подчёркивая педикюр.

Лето 2025 года предлагает обувь на любой вкус: от экспериментальных «сникерин» до уютных сабо и элегантных босоножек. Тренды этого сезона призывают к свободе самовыражения. Выбирайте модели, которые отражают ваш стиль, и пусть каждый шаг будет уверенным!