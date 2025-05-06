Популярного актера высмеяли в Сети из-за наряда на Met Gala

Наряд ирландского актера Барри Кеогана на балу Met Gala 2025 высмеяли в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

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Популярная телезвезда появился на ковровой дорожке в костюме, который специально для него разработали дизайнеры модного дома Valentino. Черный костюм украшали аппликации в виде цветов и блестящие детали, а также ярко-красный пояс и покрытый стразами воротник.

Образ Кеогана не пришелся по душе поклонникам, которые сравнили его с кардиналом и Каратэ-пацаном в многочисленных комментариях в соцсетях.

«Барри перепутал Met Gala с собранием кардиналов?», «Это же Каратэ-пацан», «Как этот наряд олицетворяет тему мероприятия?», «Как всегда, выглядит странно», «Ужас», — высказывались поклонники.

В Нью-Йорке завершился очередной бал Met Gala, на этот раз призванный прославлять стиль чернокожих мужчин начала XVIII века, на тему Superfine: Tailoring Black Style («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве»).