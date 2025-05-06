Кейт Миддлтон сменила джинсы на королевский пурпур в честь Дня Победы

Выход, достойный будущей королевы! В последние недели принцесса Уэльская делала ставку на непринуждённый кантри-стиль: твидовые пиджаки, скинни-джинсы и кепку таксиста во время визитов в Озёрный край и на остров Малл. Однако сегодня, в день 80-летия Дня Победы в Европе, Кейт вернулась к классическому королевскому образу.

Для торжественного мероприятия принцесса выбрала уже знакомое нам сливовое пальто-платье от Emilia Wickstead, дополнив его шляпкой от Sean Barrett, элегантными украшениями и брошью Королевских ВВС. Кейт не боится носить вещи из своего прошлого — этот же наряд она выбирала во время государственного визита президента ЮАР Сирила Рамафосы ещё в 2022 году.

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Принц Эдвард, принцесса Анна, герцогиня Эдинбургская Софи, принцесса Шарлотта, принц Джордж, принц Уильям, Кейт Миддлтон и вице-адмирал сэр Тим Лоуренс возвращаются в Букингемский дворец после военной процессии

На мероприятии Кейт сопровождал супруг, принц Уильям, и их трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Вместе они наблюдали за военным парадом, а затем поприветствовали публику с балкона Букингемского дворца. Позже королевская семья, включая короля Карла и королеву Камиллу, устроила во дворце чаепитие для ветеранов и представителей военного поколения.

Эти дни выдались непростыми для монархов. В пятницу принц Гарри в откровенном интервью BBC раскрыл масштабы разногласий с родными, признав, что сейчас не общается с королём.

«Я очень хочу примирения с семьёй. Нет смысла продолжать вражду, жизнь слишком коротка», — сказал он.

Кто знает, может именно Кейт сделает первый шаг навстречу мятежному принцу!